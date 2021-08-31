На каблуках и с крыльями: Билли Портер в дерзком образе на премьере Золушки

Известный актер и певец Билли Портер появился в дерзком наряде на премьере комедийного фильма Amazon Studios Золушка.

В ленте Портер сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную.

Картину представили впервые в греческом театре в Лос-Анджелесе (США).

51-летний Билли Портер появился в черном жакете, белой юбке и ботфортах на высокой платформе. На спине актера виднелись так называемые крылья с длинным шлейфом.

Хотя, если взглянуть на предыдущие образы Билли Портера, то на этот раз он имел довольно скромный вид.

Билли Портер – лауреат премий Эмми, Грэмми и Золотой глобус. Он любит эпатировать публику своими образами и нестандартными нарядами. В частности, он часто выходит в свет в бальных платьях. Несколько лет назад актер совершил каминг-аут, а 14 января 2017 года связал себя узами брака со своим партнером Адамом Смитом. Пара встречалась восемь лет. Не так давно, Билли Портер признался, что с 14 лет он живет с ВИЛ-позитивным статусом. Эту правду он скрывал даже от матери.

В новой версии сказки Золушка, которая выйдет в формате мюзикла, Билли Портер сыграл фею-крестную. Главную роль в картине получила певица Камила Кабельо.

Премьера Золушки состоится 3 сентября на стриминговой платформе Amazon Prime Video.