Кино — искусство одержимых: 5 новых украинских фильмов, достойных внимания

Ежегодно во вторую субботу сентября в Украине отмечают День украинского кино. В этом году он пришелся на 9 сентября.

Искусство кино можно назвать магией, способной “оживить” динозавров, перенести персонажей книг на экран, передать дух эпохи и свободы, показать на первый взгляд заурядную историю изысканной и просто сделать самые безумные вещи возможными.

Кинематограф давно стал своеобразным опиумом для народа и превратился в огромную сферу развлечений, но, несмотря на это, не перестал быть менее осмысленным. С Marvel, DC или Disney уверенно конкурируют авторские ленты. Иногда складывается впечатление, что для последних существуют такие фестивали, как в Венеции, Каннах и Берлине. Когда первые собирают кассу, вторые — сметают статуэтки самых престижных кинопремий мира.

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Но вернемся к украинскому кино. Мало кто знает, что первый публичный сеанс на украинских землях состоялся еще в 1896 году в Харькове в помещении оперного театра. Его организовал фотограф Альфред Федецкий. Первым полнометражным игровым фильмом в Украине считается немая лента Запорожская Сечь 1911 года, снятая режиссером Даниилом Сахненко.

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Украинское кино, как и сама Украина, на протяжении 70 лет были в оккупации советского режима Москвы. Тогда наш кинематограф пережил несколько волн запретов, цензуры и расцвета. Миру же открылись выдающиеся украинские режиссеры: Александр Довженко, Иван Кавалеридзе, Юрий Ильенко, Леонид Осыка, Леонид Быков, Кира Муратова. А украинская картина Тени забытых предков принесла мировую славу режиссеру Сергею Параджанову.

— Кино требует огромного трудолюбия, и трудолюбия не только на съемках, а во всем разумном процессе создания картины. Кино — искусство Одержимых, — говорил Александр Довженко.

После восстановления украинской независимости наше кино еще долгое время имело стокгольмский синдром по отношению к россиянам. В 90-х наши кинематографисты начали активнее экспериментировать, освободившись от навязанных тем и стереотипов Москвы. Учились искать спонсоров, боролись за признание на кинорынке и пытались сохранить нашу самоидентификацию.

Как это всегда бывает, не все фильмы были хорошими, не обошлось без шароварских элементов и заигрывания с российским рынком. Впрочем, нашу самоидентификацию удалось сохранить, укрепить и в конце концов на десятом году российско-украинской войны искоренить остатки московских нарративов.

В непростое время для Украины и нашего кино на экраны выходит немало работ, снятых украинскими кинематографистами еще до полномасштабного вторжения российской чумы. Ко Дню украинского кино Факты ICTV подготовили список из пяти кинолент, выпущенных или которые выйдут на большие экраны в 2023 году.

ШТТЛ

Украинская премьера ленты состоялась на Одесском кинофестивале в специальной программе показов. Картина при поддержке Госкино снята в копродукции с Францией режиссером Эди Уолтером.

Лента рассказывает историю одного дня июня 1941 года в еврейском местечке (штетле) на Львовщине. Это история любви юноши Менделя к дочери раввина Юны. Они борются за свое счастье и возможность быть вместе, несмотря на волю родителей. Одним из самых сильных эпизодов фильма является ночь накануне нападения нацистов. Трое друзей Мендель, Юна и Демьян делятся планами на будущее, они свободны и полны жажды жизни.

Картина снята в черно-белых цветах с блестящей работой оператора-постановщика Владимира Иванова. Лента очень интимная и камерная, снята эффектом одного кадра. Необычности добавляет факт, что воспоминания в фильме показаны в цвете. Более того, решение создателей картины по игре цветов объясняется в самом фильме.

В прошлом году на Римском кинофестивале фильм получил приз зрительских симпатий, а его мировая премьера состоялась на BFI London Film Festival. Теперь ШТТЛ попал в список номинантов за право представлять Украину на кинопремии Оскар.

Памфир

Фильм режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука тоже является одним из пяти претендентов на Оскар от Украины.

События картины разворачиваются на Западе Украины возле границы. Домой увидеться с семьей с заработков возвращается Леонид. Его сын Назар устраивает пожар в молитвенном доме, чтобы отец больше времени побыл с семьей. Но чтобы возместить убытки, Леониду приходится вспомнить свое темное прошлое, ведь в определенных кругах его до сих пор знают как умелого контрабандиста Памфира.

Это медленный, почти интимный фильм, который фокусируется на трагедии одной семьи. Лента имеет особую аутентику не только в плане говора жителей села или костюмов на празднике Маланки, но и атмосферы в целом.

На международном фестивале Palić European Film Festival фильм получил награду за лучшую режиссуру, а газета The Guardian внесла его в перечень лучших киноработ 2023 года.

20 дней в Мариуполе

Это документальная лента режиссера Мстислава Чернова о событиях в осажденном Россией украинском Мариуполе в феврале — марте 2022 года.

После начала полномасштабного вторжения РФ Чернов вместе с коллегами, Евгением Малолеткой и Василисой Степаненко, были единственными международными журналистами, которые работали в окруженном оккупантами Мариуполе и фиксировали обстрелы, бомбежки роддома и гибель гражданских.

Через 20 дней им удалось выехать из города и вывезти отснятые материалы, из которых вскоре смонтировали фильм.

Он получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино Сандэнс. Также лента является одним из претендентов на Оскар от Украины.

Люксембург, Люксембург

Это вторая полнометражная работа режиссера Антонио Лукича после фильма Мои мысли тихие. Картина вышла в украинский прокат весной.

Фильм рассказывает историю о братьях-близнецах Василии и Николае из Лубнов. Они узнают, что их отец, который бросил их в детстве, заболел в Люксембурге. Один из братьев считает его героем, а другой пытается держаться в стороне от его криминальной фигуры. Тем не менее братья отправляются в путешествие, чтобы встретиться с отцом, как окажется, в последний раз.

Как и в первой своей картине режиссер продолжает исследовать взаимоотношения отцов и детей. Но это исследование он приперчивает юмором и иронией, которые выступают инструментами для раскрытия героев.

Международная премьера ленты состоялась осенью на 79-м Венецианском кинофестивале, где фильм участвовал в конкурсе Горизонты.

Довбуш

Исторический приключенческий экшн режиссера Олеся Санина на данный момент считается самым дорогим украинским фильмом с бюджетом в 120 млн грн.

Картина рассказывает историю о жизни самого известного из опришковских предводителей в Карпатах Олексы Довбуша. События разворачиваются в начале XVII в. в Карпатах. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы и стать опришками. Именно так происходит и с двумя братьями — Иваном и Олексой Довбушами, но впоследствии их пути расходятся.

Прежде всего этот фильм открыл украинскому зрителю актера Алексея Гнатковского, который создал незабываемый образ Ивана — брата главного героя. Фильм достаточно динамичный, хотя и с огрехами в монтаже и сценарии, но по постановке боев — это один из лучших пока примеров в украинском кино.

В день украинского кино хочется добавить немного больше веры в него. Но не от кинематографистов, потому что те еще с университета знают, что они не иначе, как смельчаки, если решились проторить тропу в этой области. А больше поддержки от самих украинцев и, собственно, профильных институтов власти. Особенно сегодня.