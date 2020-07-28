20 сентября состоится 72-я церемония Эмми. Американский телеведущий, продюсер и сценарист Джимми Киммел будет вести церемонию.
В связи с ситуацией во всем мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония. По информации СМИ, вместо личного присутствия номинанты смогут подключаться по Zoom.
Основной список номинантов премии Эмми 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.
Лучший драматический сериал:
- Лучше звоните Солу;
- Озарк;
- Убивая Еву;
- Наследники;
- Рассказ служанки;
- Корона;
- Мандалорец;
- Очень странные дела.
Лучший комедийный сериал:
- Удивительная миссис Мейзел;
- Шиттс Крик;
- В лучшем мире;
- Умерь свой энтузиазм;
- Мертв для меня;
- Белая ворона;
- Метод Комински;
- Чем мы заняты в тени.
Лучший мини-сериал
- Хранители;
- Миссис Америка;
- Невероятное;
- Неортодоксальная;
- И повсюду тлеют пожары.
Лучший драматический сериал
- Лучше звоните Солу;
- Корона;
- Рассказ служанки;
- Убивая Еву;
- Мандалорец;
- Озарк;
- Очень странные дела;
- Наследники.
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Энтони Андерсон (Черноватый);
- Дон Чидл (Черный понедельник);
- Тед Дэнсон (В лучшем мире);
- Майкл Дуглас (Метод Комински);
- Юджин Леви (Шиттс Крик);
- Рами Юссеф (Рами).
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт (Мертв для меня);
- Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Мейзел);
- Линда Карделлини (Мертв для меня);
- Кэтрин О’Хара (Шиттс Крик);
- Исса Рэй (Белая ворона);
- Трейси Эллис Росс (Черноватый).
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман (Озарк);
- Брайан Кокс (Наследники);
- Стерлинг К. Браун (Это мы);
- Стив Карелл (Утреннее шоу);
- Джереми Стронг (Наследники);
- Билли Портер (Поза).
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);
- Оливия Коулман (Корона);
- Джоди Комер (Убивая Еву);
- Лора Линни (Озарк);
- Сандра О (Убивая Еву);
- Зендая (Эйфория).
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме
- Джереми Айронс (Хранители);
- Хью Джекман (Безупречный);
- Пол Мескал (Нормальные люди);
- Джереми Поуп (Голливуд);
- Марк Руффало (Я знаю, что это правда).
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме
- Кейт Бланшетт (Миссис Америка);
- Шира Хаас (Неортодоксальная);
- Реджина Кинг (Хранители);
- Октавия Спенсер (Мадам Си Джей Уокер);
- Керри Вашингтон (И повсюду тлеют пожары).
С полным списком номинантов премии Эмми 2020 можно ознакомиться по этой ссылке.
Эмми — американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом Оскара. Церемония происходит с 1949 года. Знаменитый режиссер Гленн Вейс сделал предложение своей девушке Джен Свендсен во время вручения премии Эмми.