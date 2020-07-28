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Эмми 2020: объявлены номинанты премии

28 июля 2020, 21:17
Юлія Ляхова
Эмми 2020: объявлены номинанты премии

20 сентября состоится 72-я церемония Эмми. Американский телеведущий, продюсер и сценарист Джимми Киммел будет вести церемонию.

В связи с ситуацией во всем мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония. По информации СМИ, вместо личного присутствия номинанты смогут подключаться по Zoom.

Основной список номинантов премии Эмми 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.

Лучший драматический сериал:

  • Лучше звоните Солу;
  • Озарк;
  • Убивая Еву;
  • Наследники;
  • Рассказ служанки;
  • Корона;
  • Мандалорец;
  • Очень странные дела.

Лучший комедийный сериал:

  • Удивительная миссис Мейзел;
  • Шиттс Крик;
  • В лучшем мире;
  • Умерь свой энтузиазм;
  • Мертв для меня;
  • Белая ворона;
  • Метод Комински;
  • Чем мы заняты в тени.

Лучший мини-сериал

  • Хранители;
  • Миссис Америка;
  • Невероятное;
  • Неортодоксальная;
  • И повсюду тлеют пожары.

Лучший драматический сериал

  • Лучше звоните Солу;
  • Корона;
  • Рассказ служанки;
  • Убивая Еву;
  • Мандалорец;
  • Озарк;
  • Очень странные дела;
  • Наследники.

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон (Черноватый);
  • Дон Чидл (Черный понедельник);
  • Тед Дэнсон (В лучшем мире);
  • Майкл Дуглас (Метод Комински);
  • Юджин Леви (Шиттс Крик);
  • Рами Юссеф (Рами).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт (Мертв для меня);
  • Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Мейзел);
  • Линда Карделлини (Мертв для меня);
  • Кэтрин О’Хара (Шиттс Крик);
  • Исса Рэй (Белая ворона);
  • Трейси Эллис Росс (Черноватый).

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Джейсон Бейтман (Озарк);
  • Брайан Кокс (Наследники);
  • Стерлинг К. Браун (Это мы);
  • Стив Карелл (Утреннее шоу);
  • Джереми Стронг (Наследники);
  • Билли Портер (Поза).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);
  • Оливия Коулман (Корона);
  • Джоди Комер (Убивая Еву);
  • Лора Линни (Озарк);
  • Сандра О (Убивая Еву);
  • Зендая (Эйфория).

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Джереми Айронс (Хранители);
  • Хью Джекман (Безупречный);
  • Пол Мескал (Нормальные люди);
  • Джереми Поуп (Голливуд);
  • Марк Руффало (Я знаю, что это правда).

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Кейт Бланшетт (Миссис Америка);
  • Шира Хаас (Неортодоксальная);
  • Реджина Кинг (Хранители);
  • Октавия Спенсер (Мадам Си Джей Уокер);
  • Керри Вашингтон (И повсюду тлеют пожары).

С полным списком номинантов премии Эмми 2020 можно ознакомиться по этой ссылке.

Эмми — американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом Оскара. Церемония происходит с 1949 года. Знаменитый режиссер Гленн Вейс сделал предложение своей девушке Джен Свендсен во время вручения премии Эмми.

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Премія , Премія Еммі
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