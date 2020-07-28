20 сентября состоится 72-я церемония Эмми. Американский телеведущий, продюсер и сценарист Джимми Киммел будет вести церемонию.

В связи с ситуацией во всем мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса, пока неизвестно, в каком формате будет проходить церемония. По информации СМИ, вместо личного присутствия номинанты смогут подключаться по Zoom.

Основной список номинантов премии Эмми 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.

Лучший драматический сериал:

Лучше звоните Солу;

Озарк;

Убивая Еву;

Наследники;

Рассказ служанки;

Корона;

Мандалорец;

Очень странные дела.

Лучший комедийный сериал:

Удивительная миссис Мейзел;

Шиттс Крик;

В лучшем мире;

Умерь свой энтузиазм;

Мертв для меня;

Белая ворона;

Метод Комински;

Чем мы заняты в тени.

Лучший мини-сериал

Хранители;

Миссис Америка;

Невероятное;

Неортодоксальная;

И повсюду тлеют пожары.

Лучший драматический сериал

Лучше звоните Солу;

Корона;

Рассказ служанки;

Убивая Еву;

Мандалорец;

Озарк;

Очень странные дела;

Наследники.

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон (Черноватый);

Дон Чидл (Черный понедельник);

Тед Дэнсон (В лучшем мире);

Майкл Дуглас (Метод Комински);

Юджин Леви (Шиттс Крик);

Рами Юссеф (Рами).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт (Мертв для меня);

Рэйчел Броснахэн (Удивительная миссис Мейзел);

Линда Карделлини (Мертв для меня);

Кэтрин О’Хара (Шиттс Крик);

Исса Рэй (Белая ворона);

Трейси Эллис Росс (Черноватый).

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Джейсон Бейтман (Озарк);

Брайан Кокс (Наследники);

Стерлинг К. Браун (Это мы);

Стив Карелл (Утреннее шоу);

Джереми Стронг (Наследники);

Билли Портер (Поза).

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Дженнифер Энистон (Утреннее шоу);

Оливия Коулман (Корона);

Джоди Комер (Убивая Еву);

Лора Линни (Озарк);

Сандра О (Убивая Еву);

Зендая (Эйфория).

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

Джереми Айронс (Хранители);

Хью Джекман (Безупречный);

Пол Мескал (Нормальные люди);

Джереми Поуп (Голливуд);

Марк Руффало (Я знаю, что это правда).

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

Кейт Бланшетт (Миссис Америка);

Шира Хаас (Неортодоксальная);

Реджина Кинг (Хранители);

Октавия Спенсер (Мадам Си Джей Уокер);

Керри Вашингтон (И повсюду тлеют пожары).

С полным списком номинантов премии Эмми 2020 можно ознакомиться по этой ссылке.

Эмми — американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом Оскара. Церемония происходит с 1949 года. Знаменитый режиссер Гленн Вейс сделал предложение своей девушке Джен Свендсен во время вручения премии Эмми.