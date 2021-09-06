Американский актер Джейсон Момоа показал, как будет выглядеть новый Аквамен.

Исполнитель главной роли поделился серией снимков в Instagram. На первом фото Джейсон предстал в образе Аквамена, знакомом зрителям по первой части картины. На втором кадре актер представил новый костюм своего героя, в котором он появится в продолжении фильма о сыне королевы Атланны Артуре Карри.

— Второй раунд. Новый костюм. Больше экшена, — написал Момоа.

В новой киноленте Аквамен предстанет перед зрителями в совсем другом костюме темно-цвета с хромированными вставками.

Режиссер фильма Джеймс Ван приоткрыл занавес и сказал, что это некий костюм-невидимка.

— Вот Джейсон Момоа в классическом костюме Аквамена. И еще один его наряд — костюм-невидимка. Технология атлантов, основанная на маскирующей способности головоногих, — написал он в Instagram.

Первая часть Аквамена вышла на экраны в 2018 году. Фильм получил высокий рейтинг и собрал более $1 млрд в мировом прокате. Вторая часть картины будет называться Аквамен и Затерянное Королевство.

Кроме Момоа в ленту вернутся Эмбер Херд, Темуера Моррисон, Патрик Уилсон, Дольф Лундгрен и другие. Премьера Аквамена 2 запланирована на декабрь 2022 года.