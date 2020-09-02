Ирина Печерникова ушла из жизни за день до 75-летнего юбилея.

Что известно о жизни российской актрисы и ее ролях в кино, читайте в нашем материале.

Ирина Печерникова – биография

Родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Позже семья будущей актрисы переехала в Москву, где Печерникова в 1966 году окончила Школу-студию МХАТ.

После ее окончания играла на сцене Ленкома, с 1968-го – в Академическом театре имени Маяковского, в 1978-1990 годах – в Малом театре.

Дебютом в кино для Печерниковой стала роль донны Анны в фильме-опере 1967 года Каменный гость.

Славу ей принесли фильмы Доживем до понедельника (1968) и Два капитана (1976).

В целом она сыграла более 30 ролей в кино: Щит и меч (1968), Любовь к трем апельсинам (1970), Города и годы (1970), Земля Эльзы (2019), Не покидай меня, любовь (2001).

Ее партнерами на съемочной площадке были настоящие тогдашние зведы экрана: Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий.

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Однако был в ее жизни и сложный период. В 90-е годы она практически не снималась, но в 2010-е актрису снова стали приглашать и в кино, и на телевидение.

Печерникова была трижды замужем. Ее первым мужем был польский музыкант Збигнев Бизонь, вторым – известный актер Борис Галкин, и третьим – актер Александр Соловьев, который погиб в 2000 году.

Детей у актрисы не было.

О ее жизни в 2010 году сняли документальный фильм Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества.

Смерть Печерниковой

Российская актриса Ирина Печерникова умерла в Москве вечером 1 сентября. Она один день не дожила до 75-летнего юбилея.

Причина смерти артистки пока неизвестна.

Фото: Ирина Печерникова