Карьера Ирины Печерниковой насчитывает около 50 киноработ и множество спектаклей в театрах.

Выдающейся кинокартиной, благодаря которой молодая актриса проснулась популярной, стал фильм Доживем до понедельника. Там она сыграла роль учительницы английского языка.

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Фото: Ирина Печерникова

Режиссером Доживем до понедельника был Станислав Ростоцкий, а съемки проходили в одной из московских школ.

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Дебютировала Ирина Печерникова в фильме-опере советского режиссера Владимира Гориккера Каменный гость в 1967 году. В возрасте 22 лет ее утвердили на роль доны Анны. Эта кинокартина была экранизацией одноименной оперы Александра Драгомижського и сюжет трагедии Александра Пушкина.

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Еще одной известной работой стал фильм Города и годы, который был снят в 1973 году. Там Ирина Печерникова сыграла главную роль — Риту Старцова.

В 1976 году Ирина Печерникова начинает съемки в телесериале Два капитана. На экраны он вышел в 1977 году и был создан по мотивам романа Вениамина Каверина.

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В 1970 году российская актриса участвует в киноленте Любовь к трем апельсинам. Этот фильм создавался СССР и Болгарией. Это была экранизация одноименной оперы-сказки композитора Сергея Прокофьева. Ирина Печерникова сыграла там роль Смеральдина.

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Последней картиной стал фильм Земля Эльзы, который был снят в 2020 году. Там Ирина Печерникова сыграла главную роль.

Российская актриса умерла вечером 1 сентября, накануне своего юбилея. 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

Умер Борис Клюев

На 77 году жизни скончался российский актер Борис Клюев от рака легких. Такой диагноз врачи ему поставили в 2018 году.

Борис Клюев снялся в десятках советских фильмов, а впоследствии и российских фильмов. В 1990-х годах занимался дубляжом украинских мультфильмов на русский язык. Последняя известная работа Бориса Клюева роль в сериале Воронины.