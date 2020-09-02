Карьера Ирины Печерниковой насчитывает около 50 киноработ и множество спектаклей в театрах.
Выдающейся кинокартиной, благодаря которой молодая актриса проснулась популярной, стал фильм Доживем до понедельника. Там она сыграла роль учительницы английского языка.
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Фото: Ирина Печерникова
Режиссером Доживем до понедельника был Станислав Ростоцкий, а съемки проходили в одной из московских школ.
Дебютировала Ирина Печерникова в фильме-опере советского режиссера Владимира Гориккера Каменный гость в 1967 году. В возрасте 22 лет ее утвердили на роль доны Анны. Эта кинокартина была экранизацией одноименной оперы Александра Драгомижського и сюжет трагедии Александра Пушкина.
Еще одной известной работой стал фильм Города и годы, который был снят в 1973 году. Там Ирина Печерникова сыграла главную роль — Риту Старцова.
В 1976 году Ирина Печерникова начинает съемки в телесериале Два капитана. На экраны он вышел в 1977 году и был создан по мотивам романа Вениамина Каверина.
В 1970 году российская актриса участвует в киноленте Любовь к трем апельсинам. Этот фильм создавался СССР и Болгарией. Это была экранизация одноименной оперы-сказки композитора Сергея Прокофьева. Ирина Печерникова сыграла там роль Смеральдина.
Последней картиной стал фильм Земля Эльзы, который был снят в 2020 году. Там Ирина Печерникова сыграла главную роль.
Российская актриса умерла вечером 1 сентября, накануне своего юбилея. 2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.
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