Современный кинематограф предлагает множество разнообразных жанров и тематических лент. Поэтому каждый киноман может найти для себя фильм по душе.

Поэтому Факты ICTV подготовили подборку лучших фильмов о зомби, которые точно смогут скрасить скучный вечер.

Топ-10 фильмов о зомби

Безумцы (2010)

Сейчас смотрят

Фильм рассказывает историю шерифа американского городка США Дэвида. Однажды в городе начинают случаться странные вещи: люди поджигают здания, начинают убивать знакомых и сходить с ума.

Постепенно город превращается в арену кровавых событий и распространения среди жителей безумия. Чтобы остановить опасную эпидемию правительство отправляет войска для уничтожения зараженных.

Шериф Дэвид вместе с несколькими местными жителями пытается спастись и выбраться из опасной зоны. Их ждет самая страшная и длинная ночь в жизни.

Спасется ли шериф вместе с местными жителями и что им придется пережить, узнаете во время просмотра фильма Сумасшедшие.

День мертвых (2008)

События разворачиваются в американском городке Колорадо, который славится отсутствием спешки и спокойной жизнью жителей. Однажды из могил начинают вставать мертвецы, которые превращаются в смертоносных зомби.

Фильм расскажет о группе подростков, которые хотели устроить вечеринку, но теперь жалеют об этом. Дети окружены живыми мертвецами и не имеют путей эвакуации. Подростки должны придумать, как выжить и спастись.

Третья волна зомби (2017)

Планету охватил опасный и смертоносный вирус, превращающий людей в жестоких тварей. Больше всего пострадала Ирландия, где из-за эпидемии погибли тысячи людей.

Однако ученые нашли способ вылечить зараженных людей. Вылечить удалось лишь три четверти зомби, остальных — решили уничтожить.

Смотрите интересный фильм профес Третья волна зомби, чтобы узнать, что было дальше.

Мэгги (2015)

Постапокалиптический драматический фильм ужасов о девушке-подростке, которая заражается в результате вспышки эпидемии и начинает превращается в зомби-людоеда.

Сюжет ленты разворачивается в США, когда страну охватила эпидемия вируса, который стремительно распространяется и превращает людей в зомби. Девушка-подросток Мэгги Фогель оказалась среди тех, кого укусили. У нее остается лишь две недели до превращения.

Мэгги решает уйти из дома, чтобы не заразить всю семью, однако отец девочки Уэйд находит дочь и забирает домой. Как будут дальше разворачиваться события ленты и выживет ли девочка, узнаете после просмотра фильма Мэгги.

Рассвет мертвецов (2004)

Хороший фильм ужасов с элементами экшн про зомби. Режиссер ленты Зак Снайдер сделал фильм мощным, масштабным, красивым и нетипичным.

Весь мир содрогнулся от нашествия ходячих мертвецов. Нашествие живых мертвецов не могут сдержать ни органы правопорядка, ни армия.

Среди сплошного хаоса находится группа выживших, которые скрываются от неминуемой смерти в помещении крупного торгового центра. Их главная цель — выжить. Удастся ли людям спастись, узнаете после просмотра.

Тяга к Пусану (2016)

Из-за загадочных вспышек вируса объявлено чрезвычайное положение. Скоростной поезд-экспресс в Пусан стал временным убежищем для тех, кто смог сбежать из охваченного загадочной эпидемией Сеула.

Пассажиры поезда надеялись, что нашли свой счастливый билет, однако события разворачиваются иначе. Удастся ли людям доехать до Пусана и остаться в живых?

Поезд в Пусан 2: полуостров (2022)

События фильма разворачиваются через четыре года после начала неизвестной эпидемии. Небольшой части людей все же удалось выжить. Однако Южная Корея отрезана от остального мира.

Бывший военный Чан-Сок был за границей, но возвращается, чтобы со своим отрядом отправиться в закрытую зону. Там военный находит людей, которые выжили и не превратились в зомби. Однако борьба за жизнь не прекращается ни на минуту.

Пациент Зеро (2018)

Планету охватил неизвестный вирус, который превращает людей в кровожадных монстров-зомби. Цивилизации конец, а человечество находится на грани вымирания.

Сюжет рассказывает о мужчине Моргане, которого укусили, однако он не превратился. После укуса Морган понимает язык инфицированных и разговаривает с ними. Но его жене повезло меньше — женщину укусили, и она начинает превращаться.

Теперь Моргану нужно найти пациента Зеро, с помощью которого можно создать антивирус и вылечить любимую.

Мобильник (2016)

Сюжет рассказывает историю мужа Клейтона Ридделла, который возвращается домой и понимает, что люди вокруг ведут себя неадекватно.

Массовое безумие началось сразу по всему городу: с неба падают самолеты, на дорогах постоянные аварии, подавляющее большинство людей превратились в агрессивную стаю зомби.

Причиной хаоса стал обычный мобильный телефон и его сети, которые повлияли на человеческий мозг. Клейтон стал одним из немногих, кто остался в здравом уме. Мужчина находит других людей. Они вместе пытаются выжить и найти родных.

Всемирная война (2013)

Бывший сотрудник ООН Джерри Лейн пытается спасти семью он неизвестного вируса, который охватил весь мир. Семья Джерри оказалась в центре вспышки опасного вируса в центре штата Филадельфия.

Бывшие работодатели мужчины просят его выяснить причины вспышки эпидемии. Спрятав жену и детей в безопасном месте, Джерри возвращается на службу и начинает искать причины возникновения зомби-вируса.