Американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян и ее возлюбленного Пита Дэвидсона не пустили на платиновый юбилей королевы Елизаветы II в Лондоне.

Пара хотела попасть на вечеринку с участием членов королевской семьи и была даже согласна не на VIP-места. Впрочем, представители Букингемского дворца, как и журналисты канала BBC, который будет транслировать торжество, отказали им.

— Ким редко отказывают в посещении любых мероприятий, так что это было довольно странно, тем более что она не часто посещает Великобританию. Ким и Пит любят королевскую семью и очень хотели быть частью этого особого праздника, — сказал представитель Кардашьян.

Не получив билеты, Кардашьян и Дэвидсон прогулялись по Лондону, посетили ювелирный бутик, а вечером пошли на свидание в местное кафе.

Сейчас смотрят

Известно, что 10 тыс. билетов на мероприятие распределили путем открытого голосования, а 7,5 тыс. – предоставили военнослужащим, волонтерам и работникам благотворительных организаций. На вечеринке выступят такие звезды как Queen, Дайана Росс, Элтон Джон и другие.

Среди приглашенных гостей уже заявлены ведущий Дэвид Аттенборо, теннисистка Эмма Радукана, Дэвид Бекхэм, Стивен Фрай и дама Джули Эндрюс.

Сама королева будет смотреть трансляцию мероприятия по ТВ из Виндзорского замка. Отметим, что в честь 70-летия правления Елизаветы II в Великобритании объявлены четырехдневные выходные, которые отмечают торжествами и массовыми гуляниями.