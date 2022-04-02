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Киану Ривз спровоцировал слухи о помолвке: кто может стать его избранницей

2 апреля 2022, 13:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кеану Ривз
Источник: Getty Images

57-летний Киану Ривз спровоцировал слухи о своей помолвке. Легендарного актера заметили в ювелирном магазине Лос-Анджелеса, где он выбирал кольца.

Известно, что Киану присматривался к кольцам с бриллиантами, жемчугом и аквамарином. Похоже, актер готовится к тому, чтобы впервые в жизни жениться. Его избранницей может быть художница Александра Грант, у которой день рождения 4 апреля. Она младше Ривза на 9 лет.

Возможно, в важный для Александры день он сделает ей предложение. Стоит напомнить, что они вместе уже более четырех лет. 

Пара тщательно скрывала свои отношения с 2018 года, но в 2019 году они вместе посетили светское мероприятие.

Александра и Киану имеют многолетнюю историю отношений — они вместе работали над книгой Ода счастью в 2011 году. После успеха работы, они принялись за вторую книгу Тени в 2016 году.

С тех пор они появлялись вместе в художественных галереях, на автограф-сессиях, позировали для испанского Vogue и даже ездили в Германию, чтобы работать вместе.

Напомним, что в конце осени 2021 Киану Ривз признался, что женился почти 30 лет назад. Это произошло Во время съемок одного из фильмов, где он сыграл полноценную свадьбу со своей коллегой Вайноной Райдер.

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Источник
Daily Mail
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