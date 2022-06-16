Кевина Спейси отпустили под залог по делу о сексуальных домогательствах

Американского актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, отпустили под залог. В Лондоне прошло первое заседание по делу — суд решил отпустить звезду без дополнительных условий.

В зал суда Спейси пришел вместе с командой юристов — они защищали его по делу о четырех сексуальных преступлениях, которые происходили с 2005 по 2013 год. Примечательно, что суд не предоставил Кевину возможность признать или не признать свою вину.

— Господин Спейси категорически отрицает причастность к любому из преступлений, указанных в деле, — заявил адвокат актера Патрик Гиббс.

Скандал вокруг Кевина длится уже многие годы — его обвиняют в четырех сексуальных преступлениях над мужчинами. Члены съемочной группы сериала Карточный домик также анонимно заявили, что актер трогал других мужчин без их согласия и позволял себе неуместные высказывания.

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Самое жестокое преступление датируется 2008 годом — судить по этому делу могут только в Королевском суде.

Спейси стал известен во всем мире благодаря своей актерской карьере — он имеет два Оскара за игру в фильмах Красота по-американски и Обычные подозреваемые. Netflix сумела добиться популярности сериала Карточный домик благодаря Кевину, который взял на себя главную роль.

Правда, в ноябре 2021 года Спейси пришлось выплатить $31 млн штрафа за нарушения контракта на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.