Американский актер Кевин Костнер якобы “приехал” в Украину.

Снимком с Костнером поделился защитник Азовстали, морпех Михаил Дианов в своем Instagram. Он обнародовал их общее фото, на котором они предстали приобнявшись на фоне Софийского собора. Однако есть одно но.

— Узнаете? — написал под фото Дианов.

Подписчики Михаила пришли в восторг и быстро рассекретили личность знаменитости, хоть в итоге и оказалось, что это не Костнер, а друг Дианова, похожий на него.

Да ладно? Кевин Костнер?

Он из фильма Телохранитель.

Отлично. Вот это встреча!

Наш герой и Кевин Костнер. Две звезды. Слава Украине!

Да ну? Ох, ничего себе.

Это Кевин Костнер?

Тот момент, когда Дианова узнала, а Костнера нет, — пишут пользователи сети под фото.

Обычно, когда в Украину приезжают мировые знаменитости, информация об этом появляется на United24, поэтому приезд Кевина Костнера сразу стал под сомнение, ведь о нем ничего не писали на фандрейзинговой платформе.

Фото: Михаил Дианов