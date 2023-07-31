Американский актер Кевин Костнер якобы “приехал” в Украину.
Снимком с Костнером поделился защитник Азовстали, морпех Михаил Дианов в своем Instagram. Он обнародовал их общее фото, на котором они предстали приобнявшись на фоне Софийского собора. Однако есть одно но.
— Узнаете? — написал под фото Дианов.
Подписчики Михаила пришли в восторг и быстро рассекретили личность знаменитости, хоть в итоге и оказалось, что это не Костнер, а друг Дианова, похожий на него.
- Да ладно? Кевин Костнер?
- Он из фильма Телохранитель.
- Отлично. Вот это встреча!
- Наш герой и Кевин Костнер. Две звезды. Слава Украине!
- Да ну? Ох, ничего себе.
- Это Кевин Костнер?
- Тот момент, когда Дианова узнала, а Костнера нет, — пишут пользователи сети под фото.
Обычно, когда в Украину приезжают мировые знаменитости, информация об этом появляется на United24, поэтому приезд Кевина Костнера сразу стал под сомнение, ведь о нем ничего не писали на фандрейзинговой платформе.
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Фото: Михаил Дианов