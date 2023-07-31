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Есть одно но: Кевин Костнер якобы “приехал” в Украину

31 июля 2023, 19:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Михаил Дианов и Кевин Костнер

Американский актер Кевин Костнер якобы “приехал” в Украину.

Снимком с Костнером поделился защитник Азовстали, морпех Михаил Дианов в своем Instagram. Он обнародовал их общее фото, на котором они предстали приобнявшись на фоне Софийского собора. Однако есть одно но.

— Узнаете? — написал под фото Дианов.

Подписчики Михаила пришли в восторг и быстро рассекретили личность знаменитости, хоть в итоге и оказалось, что это не Костнер, а друг Дианова, похожий на него.

  • Да ладно? Кевин Костнер?
  • Он из фильма Телохранитель.
  • Отлично. Вот это встреча!
  • Наш герой и Кевин Костнер. Две звезды. Слава Украине!
  • Да ну? Ох, ничего себе.
  • Это Кевин Костнер?
  • Тот момент, когда Дианова узнала, а Костнера нет, — пишут пользователи сети под фото.

Обычно, когда в Украину приезжают мировые знаменитости, информация об этом появляется на United24, поэтому приезд Кевина Костнера сразу стал под сомнение, ведь о нем ничего не писали на фандрейзинговой платформе.

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Фото: Михаил Дианов

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