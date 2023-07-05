Американский актер Кевин Костнер хочет выгнать свою бывшую жену из его многомиллионного особняка в Калифорни. Артист дал всего две недели, чтобы Баумгартнер покинула дом с вещами.

Актер заявил, что он почтительно просит освободить его жилье немедленно и не позднее средины июля. С такой просьбой Кевин написал в суд — актер будет добиваться этого на фоне добрачного контракта, по котором она должна покинуть их супружеский дом в случае развода.

Костнер также должен предоставить ей отдельную недвижимость стоимостью $1,2 млн, согласно досвадебному документу. Ко всему этому звезде кино придется дать аванс в размере $10 тыс. на расходы по переезду и 30 тыс. в месяц на аренду дома — это входит в содержание детей.

Сама же Баумгартнер заявила, что у Костнера нет законных оснований выгонять ее из дома. Ее адвокат настаивает на том, что она должна остаться в этом доме вместе с тремя детьми пары, поскольку они прожили здесь всю свою жизнь.

Бывшая модель все же согласна покинуть особняк за $140 млн, но при условии, что Кевин будет ее содержать, как и ее детей, ведь работы у нее не было с 2007 года.

В результате Баумгартнер требует $248 тыс. в месяц как алименты и средства на свои расходы.

Напомним, что в начале мая стало известно о разводе Костнера спустя 18 лет брака. Примечательно, что на развод подала его жена из-за непримиримых разногласий.