Турецкий Bayraktar, который помогает Украине в полномасштабной войне с РФ, вышили на рубашках. Традиционные украинские вышиванки первыми получили разработчики беспилотника.

Посол Украины в Турции Василий Боднар поделился несколькими фото в Facebook, а также рассказал, как возникла идея создать рубашки с вышитым беспилотником.

— Слово Байрактар слышал каждый. Многие приняли участие в проекте Народный Байрактар. Но видел ли кто-то Байрактар на вышитой рубашке с общенациональными символами: калиной, колосками, птичками? Мы решились и воплотили в жизнь этот смелый замысел вместе с дизайнером Мартой Лешак и мастерами украинского бренда вышитой одежды Мотив, — рассказал Боднар.

Первыми вышиванки с Bayraktar получили Сельчук та Халюк Байрактары — руководители компании Baykar Makina.

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— Украинская традиционная вышивка, кроме декоративной, выполняет функцию оберега. Каждый орнамент несет положительный символизм, чтобы уберечь носящего его от всего злого. Bayraktar стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России. И сохранил множество невинных жизней, — добавил посол.

Бренд вышитой одежды Мотив скоро начнет продажу таких рубашек. 15% от продаж передадут на нужды ВСУ.

Фото: Василий Боднар