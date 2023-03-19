Принц и принцесса Уэльские показали новые семейные фотографии по случаю Дня матери в Великобритании, который празднуют 19 марта.

Фотографии Кейт Миддлтон с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи появились в Instagram герцогов Кембриджских.

На первом фото Кейт в окружении детей сидит на дереве, на втором — играет с младшим ребенком.

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— С Днем матери от нашей семьи вашей, — написано под кадрами.

Снимки были сделаны в поместье Сандрингем в Норфолке в 2022 году королевским фотографом Мэттом Портеусом.