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Кейт Миддлтон показала новые фото с детьми в честь Дня матери в Великобритании

19 марта 2023, 15:53
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кейт Миддлтон
Источник: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские показали новые семейные фотографии по случаю Дня матери в Великобритании, который празднуют 19 марта.

Фотографии Кейт Миддлтон с детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи появились в Instagram герцогов Кембриджских.

На первом фото Кейт в окружении детей сидит на дереве, на втором — играет с младшим ребенком.

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— С Днем матери от нашей семьи вашей, — написано под кадрами.

Снимки были сделаны в поместье Сандрингем в Норфолке в 2022 году королевским фотографом Мэттом Портеусом.

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