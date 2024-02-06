Дочь украинского продюсера Ирины Горовой Наталья поделилась редким фото с отцом, музыкантом Юрием Горовым.
Наталья Горовая показала селфи с отцом
В сториз в Instagram Наталья опубликовала фото, на котором отец ее обнимает и держит за ухо. Девушка в это время улыбается и делает селфи.
— Говорят, что похожи, — подписала снимок Наталья Горовая.
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Отметим, что в 16 лет Ирина Горовая вышла замуж за Юрия. В браке у них родилась дочь Наталья.
Также у Ирины есть сын Андрей, которого она родила в 2008 году от Алексея Потапенко. Горовая и Потап были женаты с 1999 по 2014 год.
Недавно Потап делился фото с 14-летним сыном Андреем. Рэпер отмечал вместе с мальчиком новогодние праздники.
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Фото: Наталья Горовая