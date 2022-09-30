Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала о встрече с россиянами в Финляндии. Артистка возмущена, что такая развита страна приютила у себя перепуганных оккупантов.

Своими эмоциями артистка поделилась в Instagram, и рассказала о поездке.

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— Из минусов — огромная куча россиян. Как отличить их от финов? У россиян глаза срущего пса. Собачки, извините, что сравниваю вас с этими тараканами. Они испуганные, но с надеждой что в Европе как-то розрулится, — заявила Катя.

Осадчая также возмущена тем, что финны пускали россиян в свою страну.

— Вопрос — какого финны их до сих пор пускают? Если я никому не уцеплюсь в горло, то это будет чудо, — добавила телеведущая.

Спустя время Катя добавила, что уже с 30 сентября границы Финляндии для россиян закрыты. Правда, не для всех — въезд для посещения семьи, а также для работы и учебы россиянам разрешен.

Впрочем, не все россияне убегают из России, чтобы избежать мобилизации. К примеру, российский актер и каскадер Стас Румянцев отправится воевать против защитников Украины в рядах армии РФ. Он заявил, что это его добровольное решение после получения повестки.