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Кароль, Монатик или Дорофеева: голосуем за лучших номинантов премии Yuna 2022

21 декабря 2021, 15:05
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Премия Yuna

14 декабря объявили номинантов Национальной музыкальной премии Yuna 2022. В этом году украинские артисты сразятся за награды в 16 категориях.

Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы определить, кто из исполнителей достоин получить статуэтку премии Yuna 2022.

Лучшая певица:

  • Alyona Alyona;
  • Надя Дорофеева;
  • Тина Кароль
  • NK (Настя Каменских);
  • Jerry Heil.
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Лучший певец:

  • Владимир Дантес;
  • Макс Барских
  • Monatik;
  • Wellboy;
  • Артем Пивоваров.

Лучшая рок-группа:

  • The Hardkiss;
  • Скай;
  • Океан Ельзи;
  • Бумбокс;
  • Без Обмежень.

Лучшая поп-группа:

  • Kalush;
  • Kazka;
  • Latexfauna;
  • Коррупция;
  • Tvorchi.

Лучшая песня:

  • SHUM — Gо-A;
  • Гуси — Wellboy;
  • Зорі — Kalush;
  • М’ята — Kazka;
  • Рандеву — Артем Пивоваров.

Лучшая песня на иностранном языке:

  • Bestseller — Макс Барских, Zivert;
  • Falling — Tvorchi;
  • Горит — Надя Дорофеева;
  • Зажигать — Monatik/Jomo;
  • Красное вино — NK.

Лучший альбом:

  • Hotin — Kalush
  • KOLIR — Onuka;
  • ROAD — Tvorchi;
  • Жива і не залізна — The Hardkiss;
  • Красное вино — NK.

Лучший клип:

  • Bestseller — Макс Барских, Zivert;
  • SHUM — Gо-A;
  • Вишні — Wellboy;
  • Гуси — Wellboy;
  • Зажигать — Monatik/Jomo.

Лучшие дуэт (коллаборация):

  • Bestseller — Макс Барских, Zivert;
  • Любила — Саша Чемеров и Бумбокс;
  • Місто весни — Океан Ельзи и Один в каное;
  • Поруч — Kazka и Alekseev;
  • Чому — Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.

Открытие года:

  • Надя Дорофеева;
  • MOLFAR;
  • Skofka;
  • Wellboy;
  • Лилу 45.

Электронный хит:

  • Crush — Tvorchi;
  • Fallinf — Tvorchi;
  • Віч-на-віч — Tvorchi;
  • GUMA — Onuka;
  • SHUM — Gо-A.

Хип-хоп хит:

  • KAVA — MamaRika;
  • Весну — ТНМК;
  • Додому — Kalush и Skofka;
  • Зорі — Kalush;
  • Таксі — Kalush, Христина Соловій

Эстрадный хит:

  • Ваша мати — СолоХа;
  • Діаманти — Олег Винник, Элина Иващенко;
  • Зимова казка — Dzidzio;
  • На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив;
  • Не стримуй погляд — Ирина Билык.

Саундтрек:

  • На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);
  • Пола-ла-ла — Dakh Daughters и София Байбакова (Віктор Робот);
  • Сини України — Марина Маковий (Мати Апостолів);
  • Той день — Злата Огневич (Пульс);
  • Хочу ще — СКАЙ (Все буде OK).

Концертное шоу:

  • Надя Дорофеева — Dofamin;
  • Макс Барских — Bestseller;
  • Артем Пивоваров — Стихійна акустика;
  • ROAD — Tvorchi;
  • Monatik — Made With Love And Rhythm.

Другой формат:

  • DAKOOKA;
  • Green Grey;
  • LAYAH;
  • SINOPTIK;
  • Курган і Agregat.

Стоит отметить, что в номинации попали работы артистов, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

На победу в категориях Лучшая певица, Лучший певец, Лучшая поп-группа и Лучшая рок-группа могли быть номинированы только те артисты, которые на протяжении этого периода выпустили минимум две новые песни.

В категории Другой формат представлены только исполнители, у которых за этот период вышел альбом или ЕР, и песни которых не попали в топ-100 эфиров национальных радиостанций и музыкальных телеканалов.

Определение номинантов происходило во время первого тура голосования с участием экспертов жюри премии. В 2021 году в его состав вошли 75 представителей музыкальной индустрии.

Церемония награждения победителей Yuna состоится весной 2022 года.

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