14 декабря объявили номинантов Национальной музыкальной премии Yuna 2022. В этом году украинские артисты сразятся за награды в 16 категориях.

Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы определить, кто из исполнителей достоин получить статуэтку премии Yuna 2022.

Лучшая певица:

Alyona Alyona;

Надя Дорофеева;

Тина Кароль

NK (Настя Каменских);

Jerry Heil.

Лучший певец:

Владимир Дантес;

Макс Барских

Monatik;

Wellboy;

Артем Пивоваров.

Лучшая рок-группа:

The Hardkiss;

Скай;

Океан Ельзи;

Бумбокс;

Без Обмежень.

Лучшая поп-группа:

Kalush;

Kazka;

Latexfauna;

Коррупция;

Tvorchi.

Лучшая песня:

SHUM — Gо-A;

Гуси — Wellboy;

Зорі — Kalush;

М’ята — Kazka;

Рандеву — Артем Пивоваров.

Лучшая песня на иностранном языке:

Bestseller — Макс Барских, Zivert;

Falling — Tvorchi;

Горит — Надя Дорофеева;

Зажигать — Monatik/Jomo;

Красное вино — NK.

Лучший альбом:

Hotin — Kalush

KOLIR — Onuka;

ROAD — Tvorchi;

Жива і не залізна — The Hardkiss;

Красное вино — NK.

Лучший клип:

Bestseller — Макс Барских, Zivert;

SHUM — Gо-A;

Вишні — Wellboy;

Гуси — Wellboy;

Зажигать — Monatik/Jomo.

Лучшие дуэт (коллаборация):

Bestseller — Макс Барских, Zivert;

Любила — Саша Чемеров и Бумбокс;

Місто весни — Океан Ельзи и Один в каное;

Поруч — Kazka и Alekseev;

Чому — Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.

Открытие года:

Надя Дорофеева;

MOLFAR;

Skofka;

Wellboy;

Лилу 45.

Электронный хит:

Crush — Tvorchi;

Fallinf — Tvorchi;

Віч-на-віч — Tvorchi;

GUMA — Onuka;

SHUM — Gо-A.

Хип-хоп хит:

KAVA — MamaRika;

Весну — ТНМК;

Додому — Kalush и Skofka;

Зорі — Kalush;

Таксі — Kalush, Христина Соловій

Эстрадный хит:

Ваша мати — СолоХа;

Діаманти — Олег Винник, Элина Иващенко;

Зимова казка — Dzidzio;

На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив;

Не стримуй погляд — Ирина Билык.

Саундтрек:

На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);

Пола-ла-ла — Dakh Daughters и София Байбакова (Віктор Робот);

Сини України — Марина Маковий (Мати Апостолів);

Той день — Злата Огневич (Пульс);

Хочу ще — СКАЙ (Все буде OK).

Концертное шоу:

Надя Дорофеева — Dofamin;

Макс Барских — Bestseller;

Артем Пивоваров — Стихійна акустика;

ROAD — Tvorchi;

Monatik — Made With Love And Rhythm.

Другой формат:

DAKOOKA;

Green Grey;

LAYAH;

SINOPTIK;

Курган і Agregat.

Стоит отметить, что в номинации попали работы артистов, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

На победу в категориях Лучшая певица, Лучший певец, Лучшая поп-группа и Лучшая рок-группа могли быть номинированы только те артисты, которые на протяжении этого периода выпустили минимум две новые песни.

В категории Другой формат представлены только исполнители, у которых за этот период вышел альбом или ЕР, и песни которых не попали в топ-100 эфиров национальных радиостанций и музыкальных телеканалов.

Определение номинантов происходило во время первого тура голосования с участием экспертов жюри премии. В 2021 году в его состав вошли 75 представителей музыкальной индустрии.

Церемония награждения победителей Yuna состоится весной 2022 года.