14 декабря объявили номинантов Национальной музыкальной премии Yuna 2022. В этом году украинские артисты сразятся за награды в 16 категориях.
Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы определить, кто из исполнителей достоин получить статуэтку премии Yuna 2022.
Лучшая певица:
- Alyona Alyona;
- Надя Дорофеева;
- Тина Кароль
- NK (Настя Каменских);
- Jerry Heil.
Лучший певец:
- Владимир Дантес;
- Макс Барских
- Monatik;
- Wellboy;
- Артем Пивоваров.
Лучшая рок-группа:
- The Hardkiss;
- Скай;
- Океан Ельзи;
- Бумбокс;
- Без Обмежень.
Лучшая поп-группа:
- Kalush;
- Kazka;
- Latexfauna;
- Коррупция;
- Tvorchi.
Лучшая песня:
- SHUM — Gо-A;
- Гуси — Wellboy;
- Зорі — Kalush;
- М’ята — Kazka;
- Рандеву — Артем Пивоваров.
Лучшая песня на иностранном языке:
- Bestseller — Макс Барских, Zivert;
- Falling — Tvorchi;
- Горит — Надя Дорофеева;
- Зажигать — Monatik/Jomo;
- Красное вино — NK.
Лучший альбом:
- Hotin — Kalush
- KOLIR — Onuka;
- ROAD — Tvorchi;
- Жива і не залізна — The Hardkiss;
- Красное вино — NK.
Лучший клип:
- Bestseller — Макс Барских, Zivert;
- SHUM — Gо-A;
- Вишні — Wellboy;
- Гуси — Wellboy;
- Зажигать — Monatik/Jomo.
Лучшие дуэт (коллаборация):
- Bestseller — Макс Барских, Zivert;
- Любила — Саша Чемеров и Бумбокс;
- Місто весни — Океан Ельзи и Один в каное;
- Поруч — Kazka и Alekseev;
- Чому — Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров.
Открытие года:
- Надя Дорофеева;
- MOLFAR;
- Skofka;
- Wellboy;
- Лилу 45.
Электронный хит:
- Crush — Tvorchi;
- Fallinf — Tvorchi;
- Віч-на-віч — Tvorchi;
- GUMA — Onuka;
- SHUM — Gо-A.
Хип-хоп хит:
- KAVA — MamaRika;
- Весну — ТНМК;
- Додому — Kalush и Skofka;
- Зорі — Kalush;
- Таксі — Kalush, Христина Соловій
Эстрадный хит:
- Ваша мати — СолоХа;
- Діаманти — Олег Винник, Элина Иващенко;
- Зимова казка — Dzidzio;
- На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив;
- Не стримуй погляд — Ирина Билык.
Саундтрек:
- На щастя — Потап, Олег Винник, Позитив (Скажене весілля 3);
- Пола-ла-ла — Dakh Daughters и София Байбакова (Віктор Робот);
- Сини України — Марина Маковий (Мати Апостолів);
- Той день — Злата Огневич (Пульс);
- Хочу ще — СКАЙ (Все буде OK).
Концертное шоу:
- Надя Дорофеева — Dofamin;
- Макс Барских — Bestseller;
- Артем Пивоваров — Стихійна акустика;
- ROAD — Tvorchi;
- Monatik — Made With Love And Rhythm.
Другой формат:
- DAKOOKA;
- Green Grey;
- LAYAH;
- SINOPTIK;
- Курган і Agregat.
Стоит отметить, что в номинации попали работы артистов, выпущенные в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
На победу в категориях Лучшая певица, Лучший певец, Лучшая поп-группа и Лучшая рок-группа могли быть номинированы только те артисты, которые на протяжении этого периода выпустили минимум две новые песни.
В категории Другой формат представлены только исполнители, у которых за этот период вышел альбом или ЕР, и песни которых не попали в топ-100 эфиров национальных радиостанций и музыкальных телеканалов.
Определение номинантов происходило во время первого тура голосования с участием экспертов жюри премии. В 2021 году в его состав вошли 75 представителей музыкальной индустрии.
Церемония награждения победителей Yuna состоится весной 2022 года.