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Карму никто не отменял: российская группа, которая развлекала оккупантов в Херсоне, попала в ДТП

13 июня 2022, 16:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Карму никто не отменял: российская группа, которая развлекала оккупантов в Херсоне, попала в ДТП
Источник: Depositphotos

Автобус с российскими артистами, которые выступали в украинском городе-герое Херсоне на “День России” (12 июня), попал в ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда автобус возвращался с исполнителями из временно оккупированного российскими захватчиками Херсона.

Пассажиры транспорта оказались в смертельной опасности. Об этом сообщают росСМИ. Водитель потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, едва не столкнувшись с фурой. Инцидент произошел ночью, когда трасса была плохо освещена.

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По словам пассажиров, все могло закончиться хуже, если бы они не съехали в кювет.

В автобусе находились группы Земляне, СПБ, певица Елена Север и другие.

Кстати, Земляне, которые выступали в Херсоне, не имеют отношения к исполнителям популярного трека Трава у дома. Единственная связь между ними — экс-музыкант и экс-администратор первого состава коллектива Владимир Киселев, который является продюсером группы в новом составе.

То есть в Херсоне выступали Земляне “для бедных”. Также стоит отметить, что вышла на сцену в оккупированном городе жена Киселева Елена Север с их сыновьями — ВладиМиром и ЮрКиссом.

Напомним, 12 июня в Херсонской области оккупационные власти организовали “празднование дня России”. Россияне заманивали пенсионеров прийти на так называемый праздник, вручая пакеты с едой.

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ДТП Херсон
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