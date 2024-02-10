Жена музыканта Оззи Осборна Шэрон обвинила Канье Уэста в незаконном использовании песен ее мужа. Это случилось на вечеринке репера по случаю выхода его нового альбома.
Жена Осборна обвиняет Канье Уэста в использовании песен
— В этот раз Канье надул не того еврея, — заявила Шэрон Осборн, имеющая еврейское воспитание.
Телеведущая отметила, что отправила Канье письмо с требованием прекратить исполнение песен мужа — ранее ему запретили использовать трек Black Sabbath Iron Man, исполненную в 1983 году на фестивале в США.
И хотя Осборн редко отказывает другим артистам использовать его песни, в случае с Канье есть весомая причина сказать Нет. Шэрон счтиает певца неуважительным антисемитом, который олицетворяет ненависть.
Даже сам Оззи публично критиковал Уэста и заявил, что не давал свое согласие на использование его песен, и добавил, что своим антисемитизмом причинил многим невыразимую душевную боль.
— Но он все равно использовал сэмпл на вечеринке по случаю прослушивания своего альбома вчера вечером. Я не хочу иметь никаких связей с этим человеком!