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Kalush и Skofka посвятили новую песню героям Украины: Путь борьбы приведет нас к свету

16 декабря 2022, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalsuh и Skofka

Победители Евровидения 2022 Kalush и рэпер Skofka представили общий трек Батьківщина. Новую работу посвятили всем украинцам, и к ней добавили красочный клип.

В песне Батьківщина слушатели могут найти веру в светлое будущее Украины и скорую победу в войне.

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— Вера – это то, что заставляет нас просыпаться каждый день, и делать что-нибудь для победы. Я верю, что Украина выстоит и сможет очень быстро возродиться. Путь борьбы очень непрост, но он точно приведет нас к свету, – заявил Олег Псюк из Kalush.

Известно, что трек был написан Skofka — с его помощью музыкант выразил свои мысли по поводу войну.

— Kalush и Skofka вместе, как в старые добрые, во времена до 24 февраля. Вот только теперь мы вместе, чтобы поднимать дух для нашей Родины и всех ее герое, — добавляет Skofka.

Артисты верят, что победа зависит от каждого из нас, и в первую очередь от наших защитников, поэтому стараются поддерживать бойцов ВСУ с помощью собранных средств на концертах.

Напомним, что в начале декабря Kalush записали трек вместе с Козаком Сиромахой. По словам лидера коллектива Олега Псюка, это песня, в которой они хотели передать настоящий украинский дух.

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