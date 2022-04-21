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Kalush Orchestra дали концерт в Ирпене

21 апреля 2022, 18:22
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra дали концерт в Ирпене
Источник: Kalush

Группа Kalush Orchestra, которая представит Украину на Евровидении 2022, дала концерт в разрушенном городе-герое Ирпень.

Выступление коллектива было на главной площади города. Они спели в поддержку местной общины, терробороны, ВСУ и волонтеров.

На видео, которые появились в сети, можно увидеть, что среди всех композиций, которые исполнили Kalush Orchestra, был и трек Додому, который у многих сейчас ассоциируется с войной. Звучала и уже легендарная Stefania, с которой группа представит Украину на Евровидении 2022.

Стоит отметить, что песня Stefania стала неким гимном российско-украинской войны. Трек получил широкую популярность в социальных сетях, поскольку был написан перед самой войной.

Ранее в Ирпене выступила группа Без обмежень. 17 апреля коллектив приехал в город-герой и исполнил свои популярные треки.

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Теги
Kalush, Ирпень, Концерт
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