Украинская певица Надя Дорофеева показала, как выглядела в 17 лет, и заставила приревновать нового парня Мишу Кацурина. Снимком артистка поделилась в Instagram, и реакции от второй половинки долго ждать не пришлось.

Надя показала свой образ во время участия в шоу Американский шанс, в котором также брала участие и другая украинская звезда MamaRika. Оригиналы фото выложил продюсер Игорь Кондратюк, и свой внешний вид на снимках начала комментировать Дорофеева.

Так, артистка на архивных фотографиях одета в желтый топ и очень короткие шорты, а под ними боди.

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— Шок-контент. Первое — мне здесь 17. Второе — уже видно, что я икона стиля. Третье — Деннис Родман пялится на мои ягодицы. Четвертое — на фото Деннис Родман, — прокомментировала Надя старые фото.

Артистка добавила, что смеется от комментариев своих фанатов. Впрочем, на этот снимок отреагировали не только слушатели Дорофеевой, но и ее новый парень Михаил Кацурин, с которым она начала встречаться сразу после расставания с Дантесом. Надя отметила, что ресторатор ревнует.

— Блин, какого х**а Дэннис Родман пялится на зад моей малой? — саркастично прокомментировал снимок Кацурин.

Напомним, что отношения Дорофеевой и Кацурина стали неожиданностью не только для поклонников артистки, но и для самого Дантеса. В одном из своих последних интервью Владимир заявил, что он до сих пор ждет, когда ему расскажут всю правду.