Украинская певица Jerry Heil спела песню об Илоне Маске на фоне его скандальных заявлений касательно Крыма и Украины. Артистка взяла за основу песню Poker Face Леди Гаги, но переделала слова на свой вкус.

Своим новым творчеством звезда поделилась в TikTok.

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В кавере Jerry Heil обратилась к Илону Маску, и спросила, что у него случилось с головой.

— Слушай, что у тебя случилось с мозгом. Кто тебя заставил писать, что Россия может победить Украину? Попроси своих гуманоидов, чтобы они отправили Рогозина на Марс, — озвучила текст песни певица.

Напомним, что в начале октября Илон Маск предложил в Twitter “мирный план” окончания войны в Украине. Бизнесмен начал спрашивать мнения у пользователей соцсети, обсуждая нашу страну без присутствия Украины. Также Маск считает, что Крым должен быть российским, да и у России численность жителей больше, поэтому у оккупанта якобы есть шансы на победу.

Украинские звезды отреагировали на заявления Маска, и посоветовали ему отдать свои заводы Tesla коренным индианцам, а телеведущий Григорий Решетник заявил, что миллиардер потерял шанс стать новым участником шоу Холостяк.