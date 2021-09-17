Украинская певица и ведущая бекстейджа Україна має талант Jerry Heil записала саундтрек к супергеройскому фильму Apple-Man и презентовала клип к песне, который также является трейлером украинской картины.

Apple-Man — это юмористический боевик о супергерое по имени Человек-Яблоко. По сюжету, главный герой живет в секретной пещере под Днепром и защищает мир от сил тьмы. Режиссером картины и главным героем стал Василий Москаленко, который и пригласил юную певицу поучаствовать в создании кинокартины. На основе саундтрека и создавали трейлер, который и стал полноценным клипом.

— Каждому супергеройском фильма нужен мощный саундтрек. Это новый жанр для Украины, поэтому поиски музыканта были сложными. Это должен быть композитор, может создать масштабную композицию в голливудском стиле. Задача сложная, но с этим прекрасно справилась Jerry Heil, — поделился своим взглядом Москаленко.

По словам режиссера, одной из тем фильма является здоровое питание, и Jerry Heil моментально уловила тонкую суть картины благодаря своему здоровому образу жизни.

— Три или четыре года назад я перешла на веганство, а после — на сыроедение. Теперь мой рацион состоит из 90% сыроедных продуктов, а остальные 10% — веганская еда. Пытаюсь питаться максимально полезно, — поделилась своим образом жизни певица.

Помимо создания саундтрека, Jerry Heil также приняла участие в съемках клипа — она примерила на себе роль защитника человечества от сил зла. Чтобы полностью вжиться в роль, певице пришлось научиться держать в руках оружие. В клипе девушка также красуется на крутом мотоцикле, отстреливаясь от врагов.

— Я давно хотела писать музыку к кинофильмам. Мне хотелось сделать такой саундтрек, чтобы он пробирал незаурядными музыкальными приемами. Я довольная своим первым дебютом, а также сотрудничеством с крутой творческой командой и над композицией, и над клипом, — поделилась своими эмоциями Jerry Heil.

Apple-Man стал самым успешным кинопроектом из Восточной Европы на американской платформе Kickstarter. Именно это помогло привлечь внимание общественности к картине. Проект вызвал положительную реакцию, даже привлекая внимание голливудской звезды Дженнифер Энистон.