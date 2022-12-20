Банк Великобритании представил свои первые банкноты с изображением короля Чарльза III. Они постепенно заменят купюры, на которых была королева Елизавета II.

Банкноты с Чарльзом III поступят в оборот уже к середине 2024 года. Речь идет о таких купюрах, как — 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Об этом говорится на сайте банка.

На лицевой стороне новых полимерных банкнот изображен портрет короля, а также его изображение в прозрачном защитном окошке.

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— Я очень горжусь тем, что банк публикует дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Чарльза III. Это важный момент, поскольку король — всего лишь второй монарх, изображенный на наших банкнотах. Люди смогут использовать эти новые банкноты, когда они поступят в обращение в 2024 году, — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

Купюры с Елизаветой II также останутся законным платежным средством.