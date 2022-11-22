Голливудская актриса с украинскими корнями Вера Фармига на концерте в Нью-Йорке вспомнила об Украине. Звезда сериала Мотель Бейтс включила сигнал воздушной тревоги, который жители нашей страны слышат ежедневно и выкрикнула Слава Украине.

Также она сказала, что против политиков, которые поддерживают кровопролитную войну.

— Мы против политиков, поддерживающий войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать, — сказала она со сцены.

В комментариях под видео пользователи сети выражают Фармиге слова благодарности за поддержку Украины.

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Героям слава!

Вера, спасибо вам за поддержку!

Лучшая! Люблю тебя, Вера!

Невероятная женщина!

Вера — настоящая украинка, гордимся! Украинцы всего мира — мы сила, вместе победим мрак! Слава Украине! — Пишут подписчики Фармиги.

Отметим, с началом войны актриса осудила действия власти РФ. В марте Вера Фармига выступила в поддержку Украины. Актриса обнародовала видеообращение в Instagram, в котором отметила, что гордится единством и мужеством украинского народа, а также зачитала стихотворение Василия Симоненко Люди – прекрасные.