Украинская блогер-миллионник Саша Бо, которая недавно вышла замуж за своего одногруппника Платона Тарнавского, рассекретила стоимость свадьбы.

В интервью Анне Олицкой она призналась, что празднование было скромным – на 40 человек.

– Мы сначала расписались на крыше гостиницы. Единственное, о чем я просила церемониймейстера, не прерывать церемонию, если начнется воздушная тревога. Потому что мы говорим клятвы. У нас будет 5 минут, чтобы спрятаться, но давайте закончим. Но слава Богу, тревоги в этот день не было, – рассказала Саша Бо.

После росписи пара уехала фотографироваться, а уже через час был ресторан.

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– У нас на свадьбе была фоновая музыка, а также выступал Laud. Он пел под наш первый свадебный танец. Это была максимально простая, скромная вечеринка. Больше похожа на званый вечер. Люди даже не выходили танцевать – за что мне было неудобно перед Laud, – признается блогер.

Точную сумму, которую пришлось потратить на свадьбу, Саша Бо не назвала, однако убеждает, что паре удалось уложиться в $10 тыс. Интересно, что даже платье невесты было по бартеру.

– Мы свадьбу не отбили, – шутит блогер.

О свадьбе Саши Бо и Платона Тарнавского стало известно 3 сентября.

Для блогера это уже второй брак – летом 2021 года она развелась с Игорем Пустовитом. Тогда блогер публично заявила, что в браке неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

Саша Бо воспитывает двух сыновей – Евгения и Даниила.