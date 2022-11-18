Испанские ученые выдвинули новую гипотезу о смерти Брюса Ли

Ученые Автономного университета Мадрида причиной смерти актера и режиссера Брюса Ли назвали гипонатриемию. Это недостаточный уровень натрия в плазме крови.

Исследование опубликовано в декабрьском номере научного журнала Clinical Kidney Journal.

Отмечается, что такое состояние могло возникнуть из-за того, что Ли пил много воды.

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— Основываясь на анализе общедоступной информации, мы предполагаем, что причиной смерти был отек мозга из-за гипонатриемии. Неспособность почек вывести избыточное количество воды погубила Брюса Ли, – говорится в исследовании испанских ученых.

Ученые считают, что у актера было несколько факторов риска, приведших к гипонатриемии.

По их словам, это чрезмерное количество употребления воды, употребление марихуаны, резко вызывающей жажду, а также прием лекарств, снижающих способность почек выделять натрий и воду.

Кроме того, на возникновение у Брюса Ли гипонатриемии могло повлиять повышенное употребление алкоголя, повреждение почек и чрезмерные физические упражнения.

Брюс Ли умер в возрасте 32 лет в Гонконге 20 июля 1973 года при загадочных обстоятельствах. Причина смерти мастера боевых искусств до сих пор неизвестна, хотя выдвигалось множество версии, от убийства гангстерами до смерти вследствие теплового удара.

В официальном выводе о смерти Ли была указана “аллергическая реакция на лекарства от головной боли, повлекшая отек мозга”, но многие в это не верят.

Источник: Clinical Kidney Journal