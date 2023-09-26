Испания обвинила Шакиру в неуплате налогов почти на $7 млн

Колумбийскую певицу Шакиру подозревают в неуплате налогов в Испании.

Прокуратура Барселоны предполагает, что в своих декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на капитал за 2018 год исполнительница совершила мошенничество на сумму €6,7 млн.

Отмечается, что Шакира избегала уплаты налогов с помощью оффшорной компании, зарегистрированной в другой стране.

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Артистке уже сообщили об обвинении, сейчас она проживает в Майами в США.

Суд города Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) также открыл против нее второе дело в отношении двух налоговых преступлений против государственного казначейства.

Напомним, в прошлом году против Шакиры возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму €14,5 млн в период с 2012 по 2014 год.

Сама певица утверждала, что не проживала в Испании в те годы. Однако, по данным ведомства, в то время Шакира проводила в стране более 183 дней в год, что делает ее налоговым резидентом.

Звезда предстанет перед судом по первому иску 20 ноября. Прокуратура предложила, чтобы Шакира дала показания в режиме видеоконференции из своего дома в США.