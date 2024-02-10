Украинская танцовщица Илона Гвоздева показала архивный снимок с покойным отцом. К фото звезда добавила трогательный стих, раскрывая свои эмоции.
Илона Гвоздева растрогала архивным снимком с отцом
В Instagram танцовщица посвятила целую публикацию свою покойному отцу. Илона показала фото, где вместе с папой позирует на камеру и улыбается. К снимку знаменитость добавила стих, в котором заявила, что ей не хватает близкого человека.
Люблю, помню, скучаю…
Ты наш ангел-хранитель теперь!
Как сильно мне тебя не хватает
Надеюсь, ты за нами с небес наблюдаешь,
— написала Гвоздева.
Известно, что в 2014 году у отца Илоны был обнаружен рак легких в последней стадии. После лечения ему удалось побороть болезнь, но появились метастазы в костях. Танцовщица часто делится своими мыслями и воспоминаниями, и говорит, что скучает по нему, ведь они были очень близкими.
Напомним, что ранее Гвоздева показала, каким был ее отец. Он был очень спортивным человеком и этим хорошо развлекал людей. Его физические возможности поражали, но вот рекорд, связанный с гирями или отжиманиями, он не успел установить.