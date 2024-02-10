Украинская танцовщица Илона Гвоздева показала архивный снимок с покойным отцом. К фото звезда добавила трогательный стих, раскрывая свои эмоции.

Илона Гвоздева растрогала архивным снимком с отцом

В Instagram танцовщица посвятила целую публикацию свою покойному отцу. Илона показала фото, где вместе с папой позирует на камеру и улыбается. К снимку знаменитость добавила стих, в котором заявила, что ей не хватает близкого человека.

Люблю, помню, скучаю…

Ты наш ангел-хранитель теперь!

Как сильно мне тебя не хватает

Надеюсь, ты за нами с небес наблюдаешь,

— написала Гвоздева.

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Известно, что в 2014 году у отца Илоны был обнаружен рак легких в последней стадии. После лечения ему удалось побороть болезнь, но появились метастазы в костях. Танцовщица часто делится своими мыслями и воспоминаниями, и говорит, что скучает по нему, ведь они были очень близкими.

Напомним, что ранее Гвоздева показала, каким был ее отец. Он был очень спортивным человеком и этим хорошо развлекал людей. Его физические возможности поражали, но вот рекорд, связанный с гирями или отжиманиями, он не успел установить.