Танцовщица Илона Гвоздева прокомментировала слухи о своем разводе с мужем. Также хореограф призналась, из-за чего в ее семье случаются ссоры.

Илона Гвоздева ответила на слухи о разводе

Подписчики танцовщицы начали обсуждать ее семейные отношения после того, как Илона опубликовала сообщение с размышлениями о семейном счастье.

— Устала быть сильной женщиной, хочу быть Золушкой, — написала тогда хореограф.

Знаменитость заверила, что между ней и ее мужем Иваном Хомячуком все в порядке. Вместе с тем Гвоздева отметила, что “для полного счастья женщине иногда нужно больше, чем дети, работа и брак”. И тема развода в их супружеской жизни, которая длится уже 13 лет, не является табу.

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— У меня даже есть секрет: для длительных отношений надо раз в год точно собирать чемодан или хотя бы делать вид, что ты уходишь. Чтобы мужчина хотел тебя удерживать и завоевывать, — поделилась Илона Гвоздева.

Танцовщица отметила, что договорилась с мужем взять паузу на резкие и судьбоносные решения на время войны. Ведь все мы находимся сейчас в непростом психологическом состоянии, и именно оно может стать причиной недовольства и взаимных претензий.

Напомним, ранее Илона Гвоздева высказалась против так называемых гостевых браков, когда пара не оформляет отношения официально.