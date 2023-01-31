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Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт — СМИ

31 января 2023, 12:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Игорь Николаев

Российского музыканта Игоря Николаева госпитализировали в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Сейчас 63-летний композитор находится в блоке интенсивной терапии, где его обследуют медики. Об этом пишут росСМИ.

Официальных комментариев представители артиста пока не давали. Молчит и его жена, певица Юлия Проскурякова.

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Поклонники артиста уже волнуются за него, а потому оставляют комментарии под его фото.

  • Игорь Юрьевич, здоровья. Поправляйтесь скорее.
  • Скорейшего выздоровления вам!
  • Надеюсь, что все будет хорошо. Выздоравливайте, — пишут пользователи сети.

Отметим, Николаев открыто не заявлял свою позицию о полномасштабной войне в Украине, однако он заступался за Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые, как известно, критикуют действия власти РФ. Также он является крестным отцом их дочери Лизы.

Кроме того, композитор продолжает выступать на пропагандистских каналах РФ.

В декабре он вместе с дочерью Пугачевой, певицей Кристиной Орбакайте исполнил совместную композицию, за что они нарвались на критику от граждан страны-агрессора. А точнее — из-за своих нарядов. Кристина была в желтом платье, Игорь в синем пиджаке, что символизирует цвета украинского флага. Возможно, это было простым совпадением, поскольку против войны композитор не выступил.

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Фото: Игорь Николаев

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