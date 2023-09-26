Украинская певица Kola планирует устроить себе пять дней тишины. Об этом исполнительница записала сториз, в котором уточнила, что во время цифрового детокса связь будет держать только с родными.

— Честно? Я пока не представляю, как это будет, но я уже хочу попробовать, — призналась Kola.

Также артистка поделилась с подписчиками очень личным желанием.

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— Я буду с семьей! Без этого проклятого телефона, от я кого меня уже трясет. И вообще, я хочу дочку. Вот так! — заявила певица.

За пять дней тишины Kola планирует выспаться, расслабиться и хотя бы на время забыть об ответственности. Она поделилась с поклонниками, что страдает из-за человеческой халатности, поэтому решила что-то с этим сделать.