Актриса Ольга Сумская показала, как украинцы заботятся друг о друге даже в самые сложные времена. Увиденным в своем подъезде артистка поделилась в Instagram, чем порадовала своих поклонников.
Не секрет, что в условиях войны Россия атакует энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего наши люди сталкиваются с временными перебоями в подаче электроэнергии в дома. Крайне неприятно в такой ситуации оказаться в лифте, где без света и возможности сильно испугаться.
Соседи Ольги Сумской позаботились о таких случаях, и оставили в лифтедома коробку для выживания со всем необходимым.
— Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время! — подписала снимок с ящиком артистка.
Так, в коробке первой необходимости есть фонарь, вода, успокоительное, памперсы для взрослых, печенье, влажные и сухие салфетки, пакеты для мусора. Этого всего более чем достаточно, чтобы провести 4 часа в лифте в относительно комфортных условиях.
Пользователи сети отреагировали на заботу соседей Сумской:
- Супер! Украинцы – непобедимая нация!
- Как круто! Какая классная идея и забота о соседях.
- Я показал родителям, мы непременно тоже сделаем такую коробочку.
- Украинцы особые люди – а сейчас дружеские как никогда, помогают друг другу.
Напомним, что дочь артистки сейчас в России, за что Ольга Сумская нарвалась на хейт. По словам артистки, для нее это болезненная тема, которую часто поднимают в обществе.