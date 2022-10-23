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И без света не страшно: Ольга Сумская показала, чем соседи оснастили лифт

23 октября 2022, 14:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ольга Сумская
Источник: УНИАН

Актриса Ольга Сумская показала, как украинцы заботятся друг о друге даже в самые сложные времена. Увиденным в своем подъезде артистка поделилась в Instagram, чем порадовала своих поклонников.

Не секрет, что в условиях войны Россия атакует энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего наши люди сталкиваются с временными перебоями в подаче электроэнергии в дома. Крайне неприятно в такой ситуации оказаться в лифте, где без света и возможности сильно испугаться.

Соседи Ольги Сумской позаботились о таких случаях, и оставили в лифтедома коробку для выживания со всем необходимым.

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— Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время! — подписала снимок с ящиком артистка.

Так, в коробке первой необходимости есть фонарь, вода, успокоительное, памперсы для взрослых, печенье, влажные и сухие салфетки, пакеты для мусора. Этого всего более чем достаточно, чтобы провести 4 часа в лифте в относительно комфортных условиях.

Пользователи сети отреагировали на заботу соседей Сумской:

  • Супер! Украинцы – непобедимая нация!
  • Как круто! Какая классная идея и забота о соседях.
  • Я показал родителям, мы непременно тоже сделаем такую коробочку.
  • Украинцы особые люди – а сейчас дружеские как никогда, помогают друг другу.

Напомним, что дочь артистки сейчас в России, за что Ольга Сумская нарвалась на хейт. По словам артистки, для нее это болезненная тема, которую часто поднимают в обществе.

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Війна в Україні Ольга Сумська
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