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Переживала, что вырежут: Джамала скрыла от организаторов Евровидения конец своего выступления

15 мая 2023, 08:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джамала
Источник: Джамала

Певица Джамала рассказала, что скрывала от организаторов Евровидения 2023 финал своей песни. В конце композиции исполнительница выкрикнула: — Слава Украине! Героям слава!

В Instagram-stories Джамала решила пообщаться со своими поклонниками после выступления на песенном конкурсе. Те, в свою очередь, поинтересовались у нее — за кого она болела?

— За всех наших и конечно немного за себя. На всех прогонах песни я скрывала финал. Переживала, что вырежут, — поделилась Джамала.

Джамала Євробачення 2023

Также она поблагодарила организаторов, что те не стали вырезать ее слова из эфира.

— Спасибо, UK, что оставили в эфире, — подчеркнула исполнительница.

Джамала Євробачення 2023

Напомним, Джамала выступила на Евровидении 2023 в качестве приглашенного гостя. Сам конкурс проходил в Ливерпуле. Украину представлял дуэт Tvorchi. Представители нашей страны заняли шестое место, а вот первое досталось певице из Швеции Loreen.

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