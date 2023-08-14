Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько денег тратит в месяц. У кулинара съемное жилье, есть личный водитель и помощник.

Говорит, аренда квартиры обходится в 20 тыс. грн в месяц, водитель — 30 тыс. грн, помощник-ассистент в 30-40 тыс. грн.

— Нужно помогать родителям, это 20 тыс. грн. Нужно что-то есть, это тоже 20 тыс. На покупку одежды еще 40 тыс. Также бензин. За месяц где-то 160 тыс. грн получается, но вообще я могу жить и на 20, — отметил Клопотенко.

Объясняет, деньги он инвестирует — отдает людям, чтобы сам мог больше делать вещей, которые способствуют заработку. Но в целом, говорит, до 28 лет жил с родителями, зарабатывал 6 тыс. грн и на то время ему было нормально.

— Возможно, для кого-то это так звучит, что $5 тыс., что много трачу, можно по-другому. Еще нужно донатить, но я это не считал, это не про комфортную жизнь, а в целом про жизнь… Мне нужно, чтобы прожить, 10 тыс. грн. Если честно, могу вообще попробовать без денег. У меня есть ресторан, могу там жить, питаться, одежды хватит еще года на два, — подчеркнул Евгений.

Фото: Евгений Клопотенко