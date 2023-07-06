Дочь американского актера Роберта Де Ниро Дрена назвала вероятную причину смерти ее сына Леонардо.

На вопрос пользователя Instagram, как умер 19-летний парень, Дрена написала, что кто-то ему продал фентаниловые таблетки.

— Кто-то продал ему таблетки-лассеты с содержанием фентанила. Мой сын ушел навсегда, — объяснила Дрена.

В самом посте женщина поблагодарила всех за поддержку, отметив, что чтобы принять такое горе, ей понадобится время.

— Лео, мой дорогой, я люблю тебя сегодня, как в первый день, когда взяла тебя на руки. Тот же человек, который забрал нас из больницы, когда ты родился, отвез нас в похоронное бюро, где я к тебе прикоснулась в последний раз. Я не могу поверить, что все это реально… Ты не заслужил такой смерти, но я могу только успокаивать себя, что Богу нужен сильный и могущественный ангел в их армии, — написала Дрена.

Она добавила, что ее сердце разбито навсегда и сейчас с каждым своим ударом оно плачет.

4 июля стало известно, что внук Роберта Де Ниро умер. Сам актер сказал, что такая новость потрясла его и попросил дать их семье время, чтобы побыть наедине.