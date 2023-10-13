12 октября в эфире Нового канала вышел очередной выпуск свеженького сезона развлекательного шоу Хто зверху? с Лесей Никитюк и Богданом Шелудяком. В третьем выпуске игрового противостояния женщин и мужчин сошлись юморист Владимир Черняк, исполнитель Дмитрий Каднай, музыкант Qatoshi, певица и автор Skyler, радиоведущая Валерия Товстолес и актриса Наталка Денисенко.

В первом раунде Руки-ноги насмешили мужчины и очень порадовали стремлением к победе девушки.

— Qatoshi, как вы можете сочинять такие классные песни, когда не умеете сочинять слова? Мужчины, надо использовать правую и левую ладонь Богдана в этом раунде, чтобы объяснить, что это было. Это было: “Ор!”. А вот девушки очень старались! В итоге: три сложенных слова у мужчин против пяти у девушек, — пошутил после завершения этого раунда Господин Судья.

Второй раунд По губам прошел примерно, как и первый. Девушки усерднее работали и зарабатывали деньги, а вот мужчины развлекались. Но здесь им это помогло!

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Результат раунда — ничья. Но Господин Судья не засчитал один балл девушкам из-за подсказки от Леси Никитюк. Поэтому в студии все же звучало: “Му-жи-ки!”.

В музыкальном конкурсе 5 слов было много танцев и песен. И, конечно, смеха. Особенно, когда капитан женской команды решила сыграть вслепую и, не открывая ни одного слова, пыталась угадать песню. Так уж ей хотелось, чтобы там была спрятана строка: “Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ!”.

Но, к сожалению, именно этот ход “потопил” девушек. Победа в раунде снова досталась мужчинам.

Кто я? — раунд, которого обычно больше всего боятся участники проекта Хто зверху? Но не в этом выпуске! Здесь Лера Товстолес и Владимир Черняк сами попросились принять участие.

Не зря так стремились! Потому что обое отгадали своих персонажей. Правда, Вова за 73 секунды, а Лера только за 19. Черняк перевоплотился в певицу Рианну, а Товстолес — в руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима.

Пятый раунд Обмен ролями начинали девушки. За 90 секунд им нужно было пройти эстафету: с куклами на шее, которые имитировали настоящих детей, съехать с горки, пройти через шины и под веревкой.

А мужчинам без ограничений во времени нужно было повторить три челленджа из Instagram: завязать шнурки, поставив ногу на столб светофора, закрыть багажник автомобиля ногой и, лежа на боку и подняв одну ногу перпендикулярно полу, удержать на подошве кроссовка бокал шампанского. С заданиями лучше справилась женская команда.

Правда/ложь — один из любимых раундов зрителей, потому что там звезды рассказывают неизвестные факты или интересные истории из собственной жизни. В этом выпуске стало известно, что Владимир Черняк работал грузчиком арбузов на Херсонщине, Валерия Товстолес в 14 лет подрабатывала на стройке, шпаклюя стены. А Наталка Денисенко призналась, что как-то озвучивала фильм обнаженной!

— Я пришла на озвучку в костюме из экокожи. Когда начала работать, то услышала от звукорежиссера: “Наташа, одежда скрипит”. А это был комбинезон! Поняла, что нет другого выхода, как снять его и начать озвучивать в нижнем белье, — рассказала актриса в эфире Хто зверху?

Седьмой раунд Стеклянная доска завершился победой женской команды благодаря Skyler. Она дала аж девять правильных ответов и почти целую минуту продержалась на стеклянной доске, которая меняла угол наклона.

Это зарядило членов ее команды еще больше, поэтому девушки выиграли в финале! Очень веселом и оригинальном финале, где все участники примерили ростовые костюмы огурчиков.