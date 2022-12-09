Кто соврал в глаза Топольскому и почему Холостяк довел Сашу Мудрую до слез

Прошлая неделя на проекте Холостяк 2022 запомнилась едва ли не самым большим скандалом за всю историю романтического реалити. Впервые Холостяк отказался проводить церемонию роз и оставил участниц без объяснений.

Всем ли девушкам удалось найти общий язык с Алексом Топольским в 7 выпуске Холостяка, читайте в материале.

Слезы Саши Мудрой

Новую неделю в Дубае Алекс Топольский начал с разговоров с участницами. Он пригласил на тет-а-тет Алину, Катю, Сашу Мудрую, а также Марину – девушек, в адрес которых на прошлой неделе звучало больше всего негативных комментариев.

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Пожалуй, самым эмоциональным из разговоров стала встреча с Сашей Мудрой. Девушка – очевидная фаворитка Топольского, однако с конкурентками найти общий язык ей не удается. Для Холостяка анонимные комментарии участниц в адрес Саши стали настоящим шоком.

– Каждая из девушек отрицательно о тебе отозвалась.

В откровенном разговоре с Топольским девушка призналась, что такое ее агрессивное поведение родом с детства и в реальности является попыткой защититься.

– Любому ребенку хочется видеть папу и маму вместе. Несмотря на то, что отчим ко мне всегда хорошо относился и называл себя моим защитником, я не чувствовала с ним тот контакт, который у меня есть с родным отцом. Поэтому я выбрала себе какую-то защитную реакцию: чтобы люди понимали, что меня нельзя обидеть, я сама могу обидеть.

Участница призналась, что ей стыдно перед Холостяком за то, что произошло на церемонии роз.

– Я видела разочарование в твоих глазах. Разочаровать тебя – это последнее, чего мне хотелось.

Соври мне

Прогуляться на яхте Холостяк пригласил Вику, Сашу и Лизу.

– В какой-то момент я почувствовал, что со мной они неискренни, и девушки это подчеркнули на церемонии.

Чтобы проверить намерения участниц, Топольский предложил игру. Все по очереди рассказывали три истории, одна из которых была выдуманой. Обвести всех вокруг пальца удалось только Лизе.

Во время индивидуального общения Холостяк в очередной раз упрекнул Лизу в том, что она неискренняя.

– Если у Алекса была цель вывести меня на эмоцию, ему это удалось. Это была эмоция разочарования.

Впрочем, в игре на публику Алекс упрекнул и актрису Вику.

Серьезных разговоров с Сашей уже было достаточно, поэтому пара каталась на водном мотоцикле и сладко целовалась.

Верхом на конях

Дождалась свидания с Алексом и Марина. После двух подряд желтых роз девушке хотелось провести время с Топольским наедине. Пара играла в поло верхом на лошадях.

После упреков Алекса в том, что Марина постоянно пытается его соблазнить, девушка сменила тактику в общении с Холостяком и была довольно сдержанна.

– Мне кажется, когда возникают какие-то страстные чувства, она их контролирует и нивелирует. Сегодня мне было интересно узнавать ее как человека.

SPA на двоих

Катю Холостяк пригласил в SPA. Несмотря на то, что между Катей и Алексом видна искра, для девушки это первое индивидуальное свидание за все время пребывания на проекте.

После массажа они отвечали на вопросы с карточек, чтобы сблизиться и лучше узнать друг друга. Свидание закончилось сладким поцелуем.

Прежде чем приступить к церемонии роз, Алекс Топольский традиционно послушал видеообращения участниц. После услышанного он вышел к девушкам и без лишних прелюдий позвал Лизу.

– На нашем свидании я был резким, я был неправ. Я понимаю, что иногда своими словами и поступками отталкиваю людей. Я стараюсь над этим работать. Я понял, что сделал тебе больно своим поведением. Я понимаю, что слов назад не вернуть.

Лиза призналась, последнее индивидуальное общение с Холостяком ее огорчило. Она почувствовала дистанцию и недопонимание и поняла, что ей больше нет места на проекте. Во время видеообращения она попросила Алекса отпустить ее домой.

– Мне сложно тебя отпускать, – добавил Алекс и провел девушку.

Красные розы получили Саша Мудрая, Вика, Юля, Марина, Катя, Саша и Алина.

Следующую неделю Холостяк с девушками проведут в зимних Карпатах.