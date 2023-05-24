Съемки 12 сезона развлекательного шоу Хто зверху? (Новый канал) начнутся совсем скоро. Кто станет капитаном мужской команды и составит компанию Лесе Никитюк, пока остается тайной.

А пока новый ведущий Хто зверху? рассекретил четыре факта о себе.

Был в выпуске одного из предыдущих сезонов Хто зверху?

— Запомнил свое участие в шоу Хто зверху?, потому что тогда у меня был сложный период в жизни. И до команды “мотор” я сидел в своих мыслях и с плохим настроением. Но во время съемок и после них изменилось мое эмоциональное состояние и осталось очень классное впечатление, — делится парень.

Студентом играл в КВН

— Это было прикольно, ведь тогда состоялся мой второй выход на сцену университета. А на ней, кстати, проводились мероприятия областного масштаба, поэтому это довольно большая аудитория. Было довольно волнительно, но круто! — вспоминает он.

С детства мечтал о телевидении

— А еще я учился на факультете журналистики в университете, — говорит новый ведущий.

Был соведущим Леси Никитюк на Новом канале

— Леся Никитюк для меня очень интересная и харизматичная девушка, ведущая с большим опытом. Вообще я с Лесей давно знаком. А в кадре с ней коммуницировать тем более круто. Мне нравятся ее юмор и непосредственность, — говорит он.

Напомним, неизменным ведущим шоу Хто зверху? с первого сезона был Сергей Притула. С началом полномасштабной войны он еще больше погрузился в волонтерство. В декабре 2022 года Притула окончательно заявил, что больше не вернется к работе ведущего развлекательных шоу.

Сама Леся Никитюк признавалась, что за годы работы очень привыкла к Притуле и заменить его невозможно.

— Это такой высокий уровень интеллекта, такая большая сила ума и сообразительности… Считаю, что человек, который будет вести Хто зверху?, должен иметь совсем другой образ, ведь просто копировать Сергея Дмитриевича — это фиаско, — говорила ведущая.