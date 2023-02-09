Телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошным сюрпризом от таинственного поклонника. Подарок мужчина оставил прямо перед дверью квартиры артистки.

Выходя из лифта Никитюк обнаружила множество воздушных шаров в форме сердца и корзины с красными и белыми розами, которыми было выложено имя Леся.

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— Выхожу я значит из лифта… Вдруг что, консьержку тоже зовут Леся, — пошутила ведущая.

Стоит отметить, что личность таинственного ухажера Никитюк раскрывать не спешит, однако это не впервые, когда мужчина делает ей такие сюрпризы. Недавно он подарил ей большой букет из розовых и белых тюльпанов.

Свою личную жизнь Леся тщательно скрывает, а потому неизвестно — свободно ли ее сердце.