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Кто он? Никитюк показала роскошный сюрприз от таинственного поклонника

9 февраля 2023, 13:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Леся Никитюк
Источник: Леся Нікітюк

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошным сюрпризом от таинственного поклонника. Подарок мужчина оставил прямо перед дверью квартиры артистки.

Выходя из лифта Никитюк обнаружила множество воздушных шаров в форме сердца и корзины с красными и белыми розами, которыми было выложено имя Леся.

Леся Никитюк подарки

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— Выхожу я значит из лифта… Вдруг что, консьержку тоже зовут Леся, — пошутила ведущая.

Стоит отметить, что личность таинственного ухажера Никитюк раскрывать не спешит, однако это не впервые, когда мужчина делает ей такие сюрпризы. Недавно он подарил ей большой букет из розовых и белых тюльпанов.

Свою личную жизнь Леся тщательно скрывает, а потому неизвестно — свободно ли ее сердце.

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