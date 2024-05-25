В субботу, 25 мая, на СТБ завершился 16-й выпуск кулинарного реалити МастерШеф. На этот раз судьи проверили все навыки аматоров, без которых не может обойтись ни один профессиональный повар.

Самое время узнать, кто покинул МастерШеф, попрощавшись с шансом получить заветный белоснежный китель.

Кто покинул МастерШеф вчера, 25 мая

До суперфинала осталось всего семь испытаний. Первый конкурс недели был большой проверкой умений конкурсантов на практике. Им пришлось продемонстрировать, как они умеют нарезать, филевать, замешивать тесто, зачищать, обжаривать и это далеко не все. Участникам предстояло выбрать еще 27 проверок, и каждая из них стала настоящей дуэлью против конкурентов.

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Повара не просто готовили основное блюдо и зарабатывали продукты для него своими знаниями, но и бросали вызов соперникам. В поединке аматоры должны были показать, кто из них готовит лучше. Каждый имел стартовый продуктовый набор. Чтобы заработать дополнительные позиции надо было стать к кулинарному барьеру с соперником.

Каждый ингредиент сопровождали различные условия вызова. Каждый победный эпизод приносил участникам не только необходимый продукт, но и звезды, которые имели ощутимое влияние в следующем испытании.

— Перед вами стол с продуктами. Каждый ингредиент в одном экземпляре. Тот, кто первый в турнирной таблице по баллам — выбирает первым себе продукты. Останется ли что-то последним участникам — зависит от тех, кто стоит впереди. Делиться продуктами — запрещено, — предупредили судьи.

И мы уже знаем ответ на вопрос, кто доказал, что достоин кителя, а кто покинул МастерШеф. На этот раз домой отправили сразу двух участников — это Артем Горбенко и Екатерина Мазуренко.

Что известно о тех, кто покинул МастерШеф

Артему Горбенко 23 года. В 2017 году он перебрался из донецкого города Лиман в Киев. Артем учится в КНУКиМ на факультете гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, работает SMM-менеджером, ведет Тик Ток. С детства мечтал принять участие в МастерШефи и пять раз подавал заявку, пока не попал на проект.

Екатерине Мазуренко 31 год. Она работает маркетологом в семейном бизнесе, продает товары для рыбалки. Также ведет профильный блог на Youtube. По ее словам, рыбалка — это искусство, а не только хобби. Екатерина установила и личные рекорды, поймав щуку весом 13 кг и карпа в 18 кг.