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Кто покинул МастерШеф в 14 выпуске 13 сезона — не справились с заданиями ко Дню матери

12 мая 2024, 00:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
МастерШеф 13 14-ий випуск
Источник: СТБ

В субботу, 11 мая, на СТБ завершился 14-й выпуск кулинарного реалити МастерШеф. На этой неделе любителей ждали особые задания, посвященные важному празднику — Дню матери. Однако не все справились с ними.

Кто покинул МастерШеф в 14-ом выпуске 13 сезона и не сможет продолжить борьбу за звание лучшего шефа, читайте далее.

Кто покинул МастерШеф сегодня, 11 мая

В первом испытании недели на МастерШеф приехали гости — матери, которые родили после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Их истории вдохновляют не только украинцев, но и весь мир.

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Кулинарам нужно было накормить не только их, но и их детей. Следовательно, они должны были учесть все особенности питания гостей.

МастерШеф 13 14-ий випуск

Фото: СТБ

Во втором конкурсе напарниками участников стали их близкие. Это не всем помогло справить с заданием, а потому некоторые участники выбыли. На этот раз таких два.

МастерШеф 13 14-ий випуск

Фото: СТБ

МастерШеф 11 мая покинули Дмитрий Чикало и Богдан Лупийчук.

Что известно о Дмитрии Чикало и Богдане Лупийчуке

29-летний Дмитрий снимает юмористические видео на тематику взаимодействия женщин и мужчин, разбавляет их он рецептами блюд. Работает на должности управляющим гостинично-ресторанным комплексом. Когда на месте не повара, легко может его заменить.

23-летний Богдан Лупийчук работает в IT и делает торты на заказ.

МастерШеф — его мечта со школы. Проектом он хотел доказать родителям, что они не правы относительно кулинарии.

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