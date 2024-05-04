В субботу, 4 мая, на СТБ завершился 13-й выпуск кулинарного реалити МастерШеф. Десятка лучших поваров пришла на кухню, чтобы продемонстрировать свои навыки дегустаторов. Участникам предстояло не только разгадать рецепт блюда, но и в деталях пересказать его напарникам.

Самое время узнать, кому это не удалось, и кто покинул МастерШеф и не сможет продолжить борьбу за звание лучшего шефа.

Кто покинул МастерШеф сегодня, 4 мая

Пришло время задействовать знаменитую ширму, которая позволила судьям понять, насколько хорошо повара научились различать вкусы, технологии, процессы, а также подбирать формы и цвета.

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Конкурсантов разделили на пары. Любители стали по разные стороны ширмы. Один из участников пары мог попробовать блюдо и оценить его вид. Другой должен был полагаться на подсказки напарника относительно рецепта и презентации. При этом воспроизвести блюдо, предоставленное для примера, должны были оба.

Судьям пара должна была подать два блюда, которые должны были максимально соответствовать оригиналу по рецепту и виду. Участники, которые справились с задачей лучше всего получали иммунитет, хуже всего — черный фартук.

Судья Ольга Мартыновская также устроила для любителей мастер-класс по приготовлению сразу трех соусов. К ним команды должны были сделать по три блюда.

Самое время узнать, кому же это не удалось, и кто покинул Мастершеф. К счастью, для всех участников удача улыбнулась им, поэтому все они проходят в следующий этап реалити. Впрочем, возможно, это не просто удача, а сами конкурсанты улучшили свои поварские навыки настолько, что судьи не смогли выбрать аутсайдера. Уже через неделю посмотрим, как аматорам удадутся новые задания.