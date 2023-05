Финал международного песенного конкурса Евровидение 2023 открыл дуэт Teya & Salen из Австрии. Певицы исполнили песню Who The Hell Is Edgar?

На сцене Teya & Salena появились в брючных костюмах. Одна из исполнительниц предпочла черный наряд, вторая — белый.

Общим элементом в их образах был красный топ. Конкурсный номер Teya & Salena дополнили балет и спецэффекты.

Песня Who The Hell Is Edgar? написана об американском писателе Эдгаре Аллане По. Певицы рассказывают, что его призрак вселился в их тела для того, чтобы создать лирический шедевр.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) проходит финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.

За победу будут бороться представители 26 стран. В этом году Украину на конкурсе представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel, артисты выйдут на сцену во второй части финала, под номером 19.