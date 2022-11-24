Жена ведущего на СТБ Кристина Решетник рассказала, почему не уезжает с детьми из Киева, даже несмотря на ракетные обстрелы. Об этом блогер рассказала в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

Так, один из фанатов спросил, почему звезда не уехала из столицы, учитывая, что РФ еженедельно обстреливает Киев — как цивильную, так и энергетическую инфраструктуру.

Кристина призналась, что все из-за работы и школы, но вскоре это может измениться.

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— Мы работаем в Киеве, и дети здесь ходят в школу. Но если так будет продолжаться, то придется думать над временным переездом, — уверяет жена ведущего.

Решетник призналась, что очень сложно с тремя детьми очень сложно быть без света, воды и тепла. Особенно, когда на улице температура ниже нуля.

— Словом, увидим, — кратко подытожила блогер ситуацию касательно переезда.

Еще в конце августа и сам глава семьи рассказал, почему все остались. Так, Григорий Решетник заявил о решении остаться — оно основано на принципах. Тогда шоумен признался, что не жалеет о своем решении остаться на родной земле. Григорий добавил, что хочет пройти все это вместе с украинцами и ВСУ.