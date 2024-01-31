Кристина Горняк рассказала, почему не отказалась от фамилии Остапчука после развода

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк объяснила, почему до сих пор носит фамилию экс-возлюбленного. По словам блогера, все дело в ее деятельности.

Почему Горняк не может вернуть свою фамилию

Так, в Instagram Кристина решила ответить на вопросы пользователей, которые интересуются ее фамилией, которую она взяла после женитьбы с ведущим Владимиром Остапчуком. Однако после развода сменить ее обратно на Горняк не так уж и просто.

— Я взяла фамилию мужа — это было мое решение и для мужа этого было важно. Я частный нотариус, у которого смена фамилии тянет за собой очень много документов, печаток, доступов к реестрам и тому подобное, — призналась Кристина.

Звезда отметила, что фамилия Остапчук у нее прописано в заграничных паспортах и визах, а также в разрешении на проживание в Европе. Впрочем и без всего этого проблем с использованием фамилии бывшего мужа она не видит.

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— Моя мама после развода долгое время ходила с фамилией моего папы до следующего брака. Поэтому давайте не поднимать эту тему, — заявила Горняк.

Напомним, что в декабре Горняк рассказала о споре касательно общего дома с Остапчуком. Блогер отметила, что вопрос до сих пор не решен.

Фото: Кристина Горняк