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Крестница Майкла Джексона подожгла себе волосы, задувая свечи на торте

22 сентября, 15:49 Валентина Чорна
Ніколь Річі

Американская актриса и певица Николь Ричи нечаянно подожгла себе волосы во время празднования дня рождения.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала ролик, на котором задувает свечи на торте. Во время этого огонь перекинулся на ее волосы.

К счастью, Николь не пострадала, поскольку пламя быстро потушили. Но, скорее всего, артистке придется делать новую прическу.

— Что ж, пока что 40 — это горячо, — иронично подписала видео Николь.

Подписчиков изрядно рассмешило видео Николь, о чем они и написали в комментариях.

  • Не удивлена, что это произошло именно с тобой.
  • Я испугалась. Надеюсь, что с тобой все хорошо.
  • Просто легенда, смеюсь в голос.
  • Мне стыдно, но это очень смешно.
  • Что ж, крутой праздник!
  • Ты самая лучшая! — пишут в комментариях.

Напомним, что Николь Ричи — это дочь известного музыканта Лайонела Ричи. Также она является крестницей покойного Майкла Джексона.

Актриса стала известной благодаря реалити-шоу Простая жизнь, в котором снялась со своей подругой Пэрис Хилтон. Шоу имело большой успех, но из-за ссоры подруг его закрыли после третьего сезона.

Свою первую роль в кино Ричи сыграла в 2005 году в фильме Американские детки. Позже она появлялась в таких телевизионных сериалах: Ив; Чак; 8 простых правил для друга моей дочери-подростка; Действуй, крошка; Американские мечты.

Кроме этого, звезда была моделью Bongo Jeans и лицом торговой марки Jimmy Choo.

С 2010 года Николь Ричи замужем за музыкантом Джоэлом Мэдденом — братом-близнецом Бенджи Мэддена, который женат на Камерон Диас. Пара воспитывает двоих детей.

Фото: Николь Ричи

Теги
актриса , День народження
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