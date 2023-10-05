Тимур и Инна Мирошниченко рассказали о том, что готовятся окрестить приемного сына Марселя.

Ведущий отметил, что точную дату пока не выбрали, но хотят провести таинство в ближайшее время. Супруги уже выбрали крестных родителей мальчику.

— Это люди, которые близки к нашей семьи и детям. Это те, кому мы бы могли доверить своих детей, если что-то случится, — поделилась Инна.

Также она добавила, что один из них должен приехать из-за границы специально для того, чтобы окрестить Марселя.

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Если с крестными супруги разобрались, то священника еще не нашли. Они бы могли взять того, который проводил таинство крещения их двух старших детей, но не знают, в каком патриархате он служит. К тому же, контакт с ним Мирошниченко потеряли.

Ранее Мирошниченко рассказали о родной матери их приемного сына. По словам звездных родителей, женщина даже не знала, что беременна.

Фото: Инна Мирошниченко