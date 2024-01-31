Певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница заболела прямо во время своего тура, а потому была вынуждена выступать с температурой.

Ирине Федишин стало плохо во время концертного тура

В Instagram-stories Ирина Федишин рассказала подписчикам, что 20 января у нее был единственный выходной, который она провела в постели из-за высокой температуры. После полученной дозы медикаментов артистка все же вернулась на сцену и продолжила свой концертный тур. Певица лечилась прямо в гримерке во время перерывов.

— Спасалась, как могла. Сбегала со сцены и сразу шла полоскать горло, — поделилась Федишин.

По словам Ирины, подобное состояние было у нее когда-то на концерте в Канаде.

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— Таблетки спасали, но от такого ослабленного состояния ноги тряслись на сцене. Сейчас мне уже легко говорить об этом, но тогда я стояла и считала песни до окончания концерта. А еще мне хотелось расплакаться и чтобы меня кто-то пожалел. Но я собрала все свои силы и расплакалась уже дома, — сказала Ирина.

Певице помог справиться с усталостью супруг Виталий. Сейчас она чувствует себя уже намного лучше, отдыхает и проводит время с семьей.